Obrażenia są poważne

Potworny wypadek słynnego aktora! Rozbił się na motocyklu, za nim jechała córka!

Niepokojące doniesienia z Francji. W weekend na torze wyścigowym pod Paryżem doszło do strasznego wypadku, w którym ucierpiał słynny francuski aktor i reżyser Mathieu Kassovitz. Gwiazdor takich filmów, jak m.in. "Amelia" czy "Monachium" przygotowywał się właśnie do najnowszej roli. Niektóre media podają, że do wypadku doszło na oczach jednej z jego córek, która jechała za nim.