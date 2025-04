Szok! Wielka Brytania się zmniejszy. "Rząd finalizuje porozumienie"

i Autor: Pictures From History / AKG Images / Forum

Wyspy Czagos nie będą już formalnie należały do Wielkiej Brytanii, ale teren będzie dzierżawiony. Mauritius postawił na swoim

Położone w strategicznym miejscu Wyspy Czagos nie będą już formalnie częścią Wielkiej Brytanii, przez co terytorium jej zmniejszy się o ponad 63 kilometry kwadratowe. Archipelag wysp pośrodku Oceanu Indyjskiego to teraz formalnie Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego. Ale Londyn właśnie finalizuje porozumienie o przekazaniu suwerenności nad rajskim archipelagiem Mauritiusowi – podała dziś, 2 kwietnia agencja AP, powołując się na biura brytyjskiego premiera Keira Starmera. "Współpracujemy z rządem Mauritiusu, aby sfinalizować i podpisać traktat. Dokument zostanie przedłożony izbom parlamentu do kontroli i ratyfikacji" - powiedział Tom Wells, zastępca rzecznika premiera Starmera. Potrzebna była zgoda USA, bo na jednej z wysp, Diego Garcia, znajduje się amerykańska baza wojskowa pod wspólną jurysdykcją Waszyngtonu i Londynu. Po przekazaniu archipelagu Mauritiusowi Wielka Brytania wydzierżawi ten teren na co najmniej 99 lat.

O co chodzi z wyspami Czagos? Przymusowo wysiedlano mieszkańców pod bazę wojskową USA

Cała sytuacja bywa ostro krytykowana wśród Brytyjczyków, obawiających się chińskich wpływów na Mauritiusie, ale brytyjscy urzędnicy argumentowali, że w tej części świata i tak więcej do powiedzenia mają Indie. Wyspy Czagos pozostawały pod brytyjskim zwierzchnictwem od XIX wieku, do 1965 roku Czagos były uznawane za część Mauritiussa, a w latach 1967–1971 mieszkańcy archipelagu zostali przymusowo wysiedleni po decyzji o utworzeniu amerykańskiej bazy wojskowej na Diego Garcia. Było to warunkiem postawionym Mauritiusowi, gdy w 1968 zdobył niepodległość od Wielkiej Brytanii. W 2000 roku brytyjski Sąd Najwyższy stwierdził, że decyzja lokalnych władz o wysiedleniach była nielegalna, ale status wojskowy Diego Garcia został utrzymany. W ostatnich latach sprawa wróciła i Mauritius podjął na nowo walkę o odzyskanie Czagos od Wielkiej Brytanii, ostatecznie stawiając na swoim.

BREAKINGThe British PM’s office says Trump has approved the UK’s decision to hand over sovereignty of Chagos, incl. the strategic UK/US military base on Diego Garcia, to the China-allied country of Mauritius in exchange for a 99-year leaseChagos has been British for 211 years pic.twitter.com/SJcfAwHIPU— Visegrád 24 (@visegrad24) April 1, 2025

