Szokująca śmierć funkcjonariuszy. Wszyscy zginęli w kilka tygodni!

Zgodnie z tym, co donoszą media w USA, powołując się na komunikat władz, od lutego tego roku czterech (obecnych i byłych) zastępców szeryfa z wydziału hrabstwa Harris w Houston w Teksasie straciło życie. Troje tylko w jednym tygodniu. Pierwsza była śmierć emerytowanego zastępcy szeryfa Longa Nguyena. Ten zmarł 6 lutego. Po kilku tygodniach, w ciągu zaledwie siedmiu dni, życie straciło troje kolejnych zastępców z tego samego wydziału.

Dramat w Teksasie. Nie żyje czworo funkcjonariuszy

Po tygodniu poszukiwań odnaleziono ciało 37-letniej zastępczyni szeryfa Christiny Kohler. "Trzy dni później odkryto ciało byłej zastępczyni Marii Vasquez, która przeszła na emeryturę w grudniu 2024 r. Dosłownie dwa dni później natomiast zginął emerytowany zastępca szeryfa William Bozeman, który spędził w biurze szeryfa 24 lata". Wszyscy - jak podaje "New York Post", zmarli po tym, jak targnęli się na swoje życie.

Tragedia w Teksasie. Jest śledztwo

Szeryf hrabstwa Harris, Ed Gonzalez na Facebooku napisał: "Dziś dowiedzieliśmy się o śmierci emerytowanego pracownika biura szeryfa hrabstwa Harris. To już trzy takie przypadki w ciągu tygodnia. Nasze serca są złamane. Składamy najszczersze kondolencje ich rodzinom, współpracownikom i przyjaciołom. To bolesne przypomnienie, że życie jest kruche". Trwa śledztwo mające na celu wyjaśnienie tego, co działo się w tym wydziale. Uruchomiono też program wsparcia psychologicznego dla funkcjonariuszy.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.