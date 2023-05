Szokujące plotki o małżeństwie księżnej Kate! "On robi awantury, ona traktuje go jak dziecko"

Księżna Kate i książę William mają burzliwe kłótnie? Autor książek o rodzinie królewskiej rozgłasza straszne plotki!

Księżna Kate i książę William uchodzą za małżeństwo niemal doskonałe. Chyba tylko złośliwe i dementowane przez pałac plotki o rzekomym romansie księcia z Rose Hanbury położyły się cieniem na wizerunku tej pary. Kate i William uważani są za wzorzec przyszłego króla i przyszłej królowej! Jednak jest ktoś, kto mówi nieco inaczej o rzekomo doskonałym małżeństwie tych dwojga. Brytyjskie media od jakiegoś czasu omawiają dzieło Toma Quinna, dziennikarza zajmującego się pałacową tematyką. W "Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family" czytamy, że małżeństwo księżnej Kate i księcia Williama bynajmniej nie jest tak cukierkowe, jak mogłoby się wydawać. Według pisarza w domu książęcej pary dochodzi do dantejskich scen!

"Kate traktuje go jak czwarte dziecko, ponieważ ma skłonność do napadów złości. Miewają awantury"

Cytowany przez Mirror autor twierdzi, że Kate traktuje męża "jak czwarte dziecko". Jaki jest tego powód? Aż trudno uwierzyć! "Kate traktuje go jak czwarte dziecko, ponieważ ma skłonność do napadów złości. Miewają awantury. To nie jest idealne małżeństwo" - twierdzi Tom Quinn. "Ale podczas gdy inne pary podczas awantur rzucają w siebie ciężkimi wazonami, William i Kate rzucają w siebie poduszkami. To zawsze jest pod kontrolą" - uspokajająco dodaje pisarz... To nie jedyne tego rodzaju sensacyjne plotki rozgłaszane przez owego autora.

"Kate może wydawać się bardzo spokojną osobą, podobnie jak William. Ale to nie zawsze jest prawda"

Książę William i księżna Kate "miewają okropne awantury, podczas których rzucają w siebie różnymi rzeczami" - twierdził parę miesięcy temu Tom Quinn, cytowany przez Yahoo News. "Kate może wydawać się bardzo spokojną osobą, podobnie jak William. Ale to nie zawsze jest prawda. Oczywiście prywatnie William i Kate, jak wszystkie pary, kłócą się, krzyczą na siebie i mówią sobie niemiłe rzeczy, ale Kate instynktownie uspokaja, a William zawsze ustępuje, nienawidzi konfrontacji. William jest trochę porywczy, Kate jest bardzo zrównoważona" - uważa autor i cytuje samą Kate, która kiedyś miała mu powiedzieć: "Jak każda inna para, mamy dni, kiedy naprawdę jesteśmy na siebie źli, lub dni, kiedy ze sobą nie rozmawiamy".

