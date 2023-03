Dzikie awantury u księżnej Kate i Williama?! "Rzucają w siebie przedmiotami i krzyczą"

Szok! Książę William i księżna Kate "miewają okropne awantury, podczas których rzucają w siebie różnymi rzeczami"

Księżna Kate i książę William są uwielbiani zarówno przez brytyjskich poddanych, jak i prasę. Media chwalą kreacje księżnej i zachwycają się jej klasą. Takiej prasy inni członkowie rodziny królewskiej mogą jej tylko pozazdrościć. Jednak od czasu do czasu słyszymy też inne historie. Parę lat temu media obiegła plotka o rzekomym romansie Williama z markizą Rose Hanbury, a teraz ukazała się książka, która może wywołać sensację na miarę autobiografii Harry'ego "Spare"! Chodzi o dzieło Toma Quinna,dziennikarza zajmującego się pałacową tematyką. W "Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family" czytamy, że małżeństwo księżnej Kate i księcia Williama bynajmniej nie jest tak cukierkowe, jak mogłoby się wydawać. Podobno w domu książęcej pary dochodzi o dzikich awantur!

"Kate może wydawać się bardzo spokojną osobą, podobnie jak William. Ale to nie zawsze jest prawda"

Książę William i księżna Kate "miewają okropne awantury, podczas których rzucają w siebie różnymi rzeczami" - twierdzi Tom Quinn, cytowany przez Yahoo News. "Kate może wydawać się bardzo spokojną osobą, podobnie jak William. Ale to nie zawsze jest prawda. Oczywiście prywatnie William i Kate, jak wszystkie pary, kłócą się, krzyczą na siebie i mówią sobie niemiłe rzeczy, ale Kate instynktownie uspokaja, a William zawsze ustępuje, nienawidzi konfrontacji. William jest trochę porywczy, Kate jest bardzo zrównoważona" - uważa autor i cytuje samą Kate, która kiedyś miała mu powiedzieć: "Jak każda inna para, mamy dni, kiedy naprawdę jesteśmy na siebie źli, lub dni, kiedy ze sobą nie rozmawiamy".

