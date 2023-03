Tajemniczy ślad na twarzy księżnej Kate! Fani rodziny królewskiej zaniepokojeni

Niepokojące wieści o stanie zdrowia byłej żony Englerta. To, co zrobił aktor, powala!

Księżna Kate ma tajemniczą bliznę na skroni! Fani rodziny królewskiej naciskali na pałac, by wyjawił prawdę. Znamy rozwiązanie zagadki

Księżna Kate jest powszechnie uwielbiana zarówno przez brytyjskich poddanych, jak i przez prasę. Chociaż małżonka księcia Williama należy do brytyjskiej rodziny królewskiej, ze świecą szukać jakichkolwiek sensacyjnych plotek czy negatywnych komentarzy na jej temat. Teraz jednak fani księżnej Kate mieli nie lada zagwostkę i powody do niepokoju! Niektórzy podnieśli w mediach społecznościowych alarm! Na najnowszych zdjęciach księżnej Kate wypatrzyli coś, co bardzo ich zaniepokoiło. Otóż małżonka księcia Williama tym razem nie zdołała ukryć pod bujnymi kasztanowymi lokami pewnego zagadkowego śladu na twarzy, a konkretnie w okolicach skroni. Widać tam dziwną bliznę... Czy coś się stało?

Oficjalne stanowisko brytyjskiej rodziny królewskiej. Chodzi o bliznę księżnej Kate

Fani księżnej Kate byli tak zaniepokojeni, że na TikToku wybuchła prawdziwa burza. Media zaczęły rozpisywać się o tajemniczej bliźnie księżnej Kate. Doszło do tego, że Pałac Buckingham postanowił zareagować i rozwiać wszelkie wątpliwości co do stanu zdrowia małżonki księcia Williama. Jak głosi oficjalne oświadczenie brytyjskiej rodziny królewskiej, które cytuje "Daily Mail", blizna jest śladem po operacji, jaką Kate przeszła w dzieciństwie. Nie sprecyzowano jednak, jaka dokładnie była to operacja. Najważniejsze jednak, że nie są to żadne nowe obrażenia ani nic, co świadczyłoby o jakichkolwiek kłopotach Kate!

