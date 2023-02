Księżna Kate może mówić o rozczarowaniu! Chodzi o księcia Williama

Rosja szykuje "maksymalną eskalację" wojny? "To nastąpi za 2-3 tygodnie"

Księżna Kate zawsze świetnie wygląda, uśmiecha się szeroko i stroni od wszelakich kontrowersji. Trudno znaleźć o niej jakikolwiek krytyczny artykuł nawet w ostrych brytyjskich tabloidach! Jednak najnowsze doniesienia o brytyjskiej rodzinie królewskiej mogą bardzo zaskakiwać, jeśli chodzi o Kate. Okazuje się, że wychwalana pod niebiosa małżonka następcy tronu nie cieszy się aż tak dużą sympatią poddanych, jak można by się spodziewać. Jej mąż znacznie wyprzedza ją w rankingu najpopularniejszych członków rodziny królewskiej. Pokazuje to nowy sondaż Ipsos. 27 stycznia poproszono Brytyjczyków, by wymienili 2-3 ulubionych royalsów. Najczęściej wymieniano księcia Williama (50 proc.). Na kolejnej pozycji uplasował się król Karol (32 proc.), a dopiero na trzeciej księżna Kate (29 proc.)! Książę Harry został wymieniony przez 17 proc. badanych.

Książę William i Kate bardziej lubiani niż Meghan i Harry, ale stracili

Trzeba jednak przyznać, że gdy pytanie jest inaczej sformułowane, poparcie dla Kate wygląda znacznie lepiej, choć po wydaniu autobiografii księcia Harry'ego spadła również popularność następców tronu. Podczas gdy jeszcze w grudniu zeszłego roku William cieszył się 69-procentowym poparciem poddanych, teraz to zaledwie poparcie 61-procentowe. Kate straciła siedem punktów procentowych. Popiera ją 60 proc. Brytyjczyków, już nie 67 proc. Nieznacznie stracił też król Karol III - cieszy się 51-procentowym poparciem, wcześniej było to 54 proc. Camilla ma nadal 38-procentowe poparcie. Harry i Meghan Markle także są mniej lubiani. Jeszcze w grudniu 30 proc. Brytyjczyków miało dobre mniemanie o Harrym, teraz to 23 proc. Meghan miała w zeszłym miesiącu 24-procentowe poparcie, teraz wynosi ono zaledwie 19 proc.

Despite a small dip in ratings #PrinceandPrincessofWales remain the most popular senior members of the Royal Family in the Ipsos poll. Almost 70 per cent think #PrinceWilliam will be a good king. https://t.co/gBtzt5KD36 https://t.co/Ff6ofoiaHU— Amused 🇨🇦🇬🇧 🇺🇸 (@WeAreNot_Amused) January 20, 2023

