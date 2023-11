Szokujące słowa o Alinie Kabajewej! "To ona za tym stoi"

Alina Kabajewa zdradziła światu tajemnice Putina? Brytyjski naukowiec podejrzewa, że "kochance Putina" grozi śmiertelne niebezpieczeństwo

Alina Kabajewa od kilkunastu lat łączona jest z Władimirem Putinem. Oni sami nigdy tego nie potwierdzili, ale wiele źródeł pisało nawet o tajnym ślubie eks gimnastyczki z dyktatorem oraz ich wspólnych dzieciach. Co teraz dzieje się z "kochanką Putina"? Nie była widziana od trzech tygodni, a zniknęła dokładnie wtedy, gdy zaczęły się plotki o rzekomej śmierci rosyjskiego prezydenta - pisze "The Sun". "Wygląda na to, że kobieta, która nigdy nie stroniła od błysku fleszy, zapadła się pod ziemię" - piszą brytyjscy dziennikarze. Przypomnijmy - plotki o rzekomej śmierci Putina rozpuścił tajemniczy profil w mediach społecznościowych General SVR, którego autorzy podają się za dawnych agentów rosyjskich służb mających jakieś źródło na Kremlu. General SVR przedstawiał ponurą wizję aktualnego życia i przyszłości gimnastyczki: "Kabajewa obecnie nie ma wolności. W przeciwieństwie do córek zmarłego prezydenta Kabajewa wypadła z łask obecnego kierownictwa Rosji, reprezentowanego przez Nikołaja Patruszewa. Królowa bez korony nie ma władzy i perspektyw". Teraz sprawę skomentował sławny naukowiec!

Prof. Anthony Glees o Kabajewej: "Możliwe jednak, że to ona była źródłem krążących na Zachodzie historii o poważnej chorobie Putina i być może nawet jego śmierci"

Brytyjski profesor ujawnia, jakie ma podejrzenia dotyczące Aliny Kabajewej! Prof. Anthony Glees, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych i Europy, wykładowca z The University of Buckingham, ma pewną szokującą teorię. Uważa, że to właśnie Alina Kabajewa może być źródłem, z którego czerpią informacje autorzy General SVR. "Ma teraz 40 lat i być może trochę przybiera na wadze, więc Putin, maniak fitnessu, mógł jej mieć już dość. Możliwe jednak, że to ona była źródłem krążących na Zachodzie historii o poważnej chorobie Putina i być może nawet jego śmierci" - mówi profesrow w wywiadzie dla Daily Star. "Wielokrotnie mówiłem, że Putin wydaje się czerpać inspirację od Adolfa Hitlera – wszyscy wiemy, co Hitler zrobił Evie Braun w jego bunkrze 30 kwietnia 1945 roku" - dodał naukowiec.

Vladimir Putin's Longtime Lover Alina Kabaeva Accused of Leaking Russian Leader Death Rumors: Reporthttps://t.co/Pg7Ba77eII— jesse jackson (@jesseja1966) November 21, 2023

Kabaeva Under Tight Control After #Putin's DeathDear subscribers and guests of the channel! The civil wife of the deceased President of Russia, Vladimir Putin, Alina Kabaeva, is almost under house arrest. After the death of Putin, the protection of Kabaeva has been… pic.twitter.com/XjJ2MjApcN— generalsvr_en (@generalsvr_en) November 15, 2023

