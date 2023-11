Alina Kabajewa zniknęła! "Nie widziano jej od trzech tygodni". "Kochanka Putina" w niebezpieczeństwie?

Tajemnicze zniknięcie "kochanki Putina". Alina Kabajewa zapadła się pod ziemię dokładnie wtedy, gdy pojawiły się plotki o zawale Putina. Po paru dnia pogłoski głosiły, że Putin nie żyje

Putin nie żyje i umarł 26 października z powodu ataku serca i po walce z nowotworem - takie pogłoski rozpowszechnia General SVR, tajemniczy profil w mediach społecznościowych, którego autorzy podają się za dawnych agentów rosyjskich służb. W Rosji podobno rządzi teraz Nikołaj Patruszew, dyrektor Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Czy to kompletne bzdury, a może niekoniecznie? Brytyjski "The Sun" zauważył pewien zastanawiający zbieg okoliczności. Chodzi o Alinę Kabajewą, którą od kilkunastu lat plotki łączą właśnie z dyktatorem. Zwana "kochanką Putina" była gimnastyczka olimpijska podobno ma z nim dzieci, a ostatnio przebywała w rezydencji na Wałdaju - tam, gdzie zgodnie z plotkami ma być rzekomo trzymane zamrożone ciało prezydenta... Eks gimnastyczka olimpijska zwana "kochanką Putina" nie była widziana od trzech tygodni, a zniknęła dokładnie wtedy, gdy zaczęły się plotki o rzekomej śmierci rosyjskiego prezydenta - pisze "The Sun". "Wygląda na to, że kobieta, która nigdy nie stroniła od błysku fleszy, zapadła się pod ziemię" - piszą brytyjscy dziennikarze.

"Jej potwierdzone obserwacje całkowicie ustały 22 października po międzynarodowym turnieju zorganizowanym w jej akademii"

"Wystąpienia publiczne młodej kochanki despoty zostały wstrzymane w ostatnim tygodniu października – tego dnia, w którym rozeszły się pogłoski o zawale serca Putina Odkąd w Internecie pojawiły się doniesienia o śmierci Putina – w dużej mierze odrzucone przez analityków jako teorie spiskowe – Alina całkowicie zniknęła z pola widzenia. Na początku października była widoczna na materiałach filmowych z jej własnej Akademii Gimnastyki Rytmicznej w Soczi, elitarnej bazy treningowej dla przyszłych gwiazd. Jej potwierdzone obserwacje całkowicie ustały 22 października po międzynarodowym turnieju zorganizowanym w jej akademii" - dodają Brytyjczycy.

"Wypadła z łask obecnego kierownictwa Rosji, reprezentowanego przez Nikołaja Patruszewa. Królowa bez korony nie ma władzy i perspektyw"

Tymczasem General SVR pisze, że Kabajewa jest praktycznie w areszcie domowym, bo Patruszew i spółka nie wiedzą, co z nią w zaistaniłej sytuacji zrobić. "Żona zmarłego prezydenta Rosji Władimira Putina Alina Kabajewa przebywa niemal w areszcie domowym. Po śmierci Putina jej ochrona została znacznie wzmocniona. Wszystkie jej ruchy poza rezydencją w Wałdaju muszą zostać uzgodnione i są niezwykle rzadkie. Kabajewa przygotowywana jest do pokazania się publiczności, ale nie zmienia to istoty sprawy. Kabajewa obecnie nie ma wolności. W przeciwieństwie do córek zmarłego prezydenta Kabajewa wypadła z łask obecnego kierownictwa Rosji, reprezentowanego przez Nikołaja Patruszewa. Królowa bez korony nie ma władzy i perspektyw" - piszą autorzy tajemniczego profilu.

Alina Kabajewa nazywana jest "kochanką Putina". Dlaczego?

Alina Kabajewa jest łączona z rosyjskim dyktatorem od 2008 roku, kiedy to o jej rzekomym związku z Putinem napisał "Moskowskij Korespondent". Gazeta została szybko zamknięta po publikacji tekstu o tym romansie, oficjalnie z powodu problemów finansowych. W 2013 roku Putin rozwiódł się z żoną Ludmiłą, a według Nawalnego - szybko stanął na ślubnym kobiercu drugi raz właśnie z Aliną. "Page Six" pisał niedawno, że Kabajewa w ostatnich latach zdążyła urodzić Putinowi aż czworo dzieci, w tym bliźniaczki, a "Sonntagszeitung" wyśledził z kolei, że Alina Kabajewa ma z Putinem jednak tylko dwóch synów w wieku 4 i 8 lat.

