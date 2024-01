Szokujące zniszczenia w Japonii po trzęsieniu ziemi. Liczba ofiar rośnie

Apokaliptyczny krajobraz po trzęsieniu ziemi w środkowej Japonii. Liczba ofiar wynosi na razie 30, ogromne zniszczenia. Płonące miasto Wajima zniszczone najsilniej

Zniszczone miasta, domy wywrócone na bok jak zabawki, samochody porwane do morza i dymy unoszące się nad zarwanymi ulicami. Honsiu, główna wyspa Japonii, liczy straty po wielkim trzęsieniu ziemi, które nawiedziło ten kraj 1 stycznia rano czasu polskiego. Wstrząsów było w sumie 150, ich siła dochodziła do 7,6 stopnia w skali Richtera. W Japonii wtedy zaczynało się ściemniać. Władze wydały ostrzeżenie o tsunami, podawano, że fale mogą mieć wysokość nawet pięciu metrów. Mniejsze już zaczęły wtedy uderzać o wybrzeże, rozbijając łodzie i zalewając porty. Wezwano mieszkańców do natychmiastowego opuszczenia obszarów przybrzeżnych od strony Morza Japońskiego. Szczęściem w nieszczęściu to akurat zagrożenie okazało się o wiele mniejsze, niż zakładano. Alerty stopniowo łagodzono. Za to samo trzęsienie ziemi w Japonii okazało się mieć dramatyczne skutki.

Trwa wielka akcja ratunkowa w Japonii. Ratownicy próbują dotrzeć do ludzi pod gruzami. Co z elektrowniami atomowymi?

Najbardziej ucierpiała prefektura Ishikawa w środkowej części wyspy Honsiu. Szczególnie wstrząsający jest film nagrany z powietrza w mieście Wajima, które wygląda jak po przejściu frontu wojennego. Wszędzie jest dym, widać liczne pożary. Jak wygląda bilans ofiar? Tego jeszcze nie sposób oszacować, na razie mówi się o 30 zabitych w Ishikawie, głównie w Wajimie i o wielu zaginionych. Ratownicy starają się dotrzeć do ofiar, ale jest to trudne m.in. z powodu wielu zarwanych, całkiem nieprzejezdnych dróg. W rejonie, gdzie wystąpiło trzęsienie ziemi, są elektrownie atomowe. Brak informacji o tym, by wydarzyło się tam coś niebezpiecznego. Czekamy na nowe informacje z Japonii.

Daylight reveals devastation in Wajima City, Japan, where a fire caused by the earthquake destroyed more than 50 buildings pic.twitter.com/EbLYjoBGQr— BNO News (@BNONews) January 1, 2024

#JapanEarthquake | Japan Hit By 155 Earthquakes In A Day, 6 Dead, Several Injured - US Geological Survey said the quake, which struck Ishikawa prefecture, had a magnitude of 7.5.- Waves at least 1.2 metres high hit the port of Wajima- Around 32,700 households in the region… pic.twitter.com/n89q70IHb7— NDTV (@ndtv) January 2, 2024

