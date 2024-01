Potężne trzęsienie ziemi w Japonii! Nadciąga tsunami? W regionie elektrownie jądrowe

Sobowtór Putina w fatalnym stanie? "Lekarze pospieszyli do niego"

Silne trzęsienie ziemi w Japonii. Ostrzeżenie przed tsunami na całym wybrzeżu Morza Japońskiego. Wstrząsy miały siłę nawet 7,6 stopnia w skali Richtera

Bardzo niepokojące doniesienia z Japonii. Właśnie poinformowano o bardzo silnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło środkową część tego kraju. Miało ono aż 7,6 stopnia w skali Richtera. „Mieszkam w Japonii od dziewięciu lat i nigdy wcześniej nie czułem czegoś takiego” –powiedział jeden z redaktorów "The Japan Times". Władze wydały ostrzeżenie przed tsunami. Fale mogą osiągać wysokość nawet pięciu metrów. Wezwano mieszkańców do jak najszybszego opuszczenia obszarów przybrzeżnych w prefekturach Ishikawa, Niigata, Toyama i Yamagata. Jak podaje NHK, niemal półtorametrowe fale już dotarły do portu Wajima na półwyspie Noto w Ishikawa. Na całym wybrzeżu Morza Japońskiego od Hokkaido po Nagasaki mogą wystąpić kilkumetrowe fale. Wstrząsy odczuwalne były nawet w Tokio.

W regionie ogarniętym trzęsieniem ziemi jest elektrownia jądrowa. Trwa sprawdzanie, czy nic nie zostało uszkodzone, Pojawiły się wstrząsy wtórne

Po trzęsieniu ziemi w Japonii doszło do kilka wstrząsów wtórnych. Najsilniejsze były pierwotne wstrząsy na półwyspie Noto. Tymczasem zarząd elektrowni jądrowej Tepco sprawdza, czy trzęsienie ziemi w Japonii miało wpływ na obiekty w regionie. Według NHK na razie na szczęście nie zgłoszono żadnych nieprawidłowości w zakładzie znajdującym się w Kashiwazaki w prefekturze Niigata. Czekamy na dalsze wiadomości z Japonii. Na razie brak doniesień o ofiarach i zniszczeniach.

Sonda Czy przeżyłeś kiedyś trzęsienie ziemi? Na szczęście nie. Niestety tak.

BREAKING: Impact of 7.6 magnitude earthquake in central Japanpic.twitter.com/Kjsudzg6fo— The Spectator Index (@spectatorindex) January 1, 2024

A massive earthquake has struck Ishikawa Prefecture, central Japan. A tsunami warning has been issued for Niigata, Toyama, Ishikawa prefectures of the Japan Sea side of the country. People in these area must evacuate immediately.https://t.co/bZpiKm8wIN pic.twitter.com/hl9ERDhF8C— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) January 1, 2024

Ile wiesz o japońskich samochodach? Pytanie 1 z 18 Marka Acura należy do: Hondy Nissana Toyoty Dalej