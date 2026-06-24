Szokujący proces na Wyspach. Matka i partner oskarżeni o skatowanie 2-letniej Izy

Matka i jej partner oskarżeni o zabójstwo 2-letniej Isabelle. Dziecko miało 21 złamanych kości

Przed brytyjskim sądem w Teesside ruszył szokujący proces w sprawie tragicznej śmierci 2-letniej Isabelle Rose Welsh. Głównymi oskarżonymi w sprawie są 25-letnia Alexandra Walker, matka dziecka i jej 21-letni partner Harrison Simpson. Oboje odpowiadają przed wymiarem sprawiedliwości za morderstwo, dręczenie i napaść na tle seksualnym. Dramat rozegrał się we wrześniu 2025 roku w miejscowości Thornaby. Z ustaleń sądu wynika, że służby ratunkowe zawiadomiono dopiero po tym, jak interweniował ojczym oskarżonej. Ratownicy pojawili się na miejscu błyskawicznie, zaledwie w minutę. Mała Isabelle leżała na dole schodów, na jej ciele widniały liczne siniaki, a tętno było niewyczuwalne.

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"To nie był wypadek. To było celowe zadanie obrażeń" - przekonuje prokurator w Teesside

Przedstawiciel prokuratury Richard Wright KC jednoznacznie odrzucił wersję o nieszczęśliwym wypadku czy nagłej chorobie dziewczynki. Zebrane dowody wskazują jednoznacznie na to, że 2-latka poniosła śmierć w wyniku bardzo poważnego urazu głowy. Obrażenia obejmowały pęknięcie czaszki i uszkodzenie tkanki mózgowej, co bezpośrednio doprowadziło do zatrzymania akcji serca. Według śledczych sprawcy brutalnie potrząsali dzieckiem, po czym uderzyli jego głową w coś bardzo twardego, najprawdopodobniej w ścianę lub podłogę. W trakcie rozprawy prokurator podkreślił, że nie było mowy o przypadku, nazywając to działanie morderstwem i celowym skrzywdzeniem bezbronnego dziecka.

hard surface. Her mother, Alexandra Walker (25), and her boyfriend, Harrison Simpson (21), now face trial for murder, assault by penetration of a child, and child cruelty. Just days earlier, Isabelle had been taken to hospital with a fractured leg. Despite concerns,— DellasLaw (@DellasLaw) June 23, 2026

Dramatyczne obrażenia małej Izy. Ustalenia lekarzy porażają

Na łamach "Daily Mail" opublikowano wstrząsające szczegóły z rozprawy, z których wynika, że na niecałe dwa tygodnie przed śmiercią dziewczynki matka zjawiła się z nią w przychodni. Isabelle skarżyła się na ból nóżki, a wykonane badania potwierdziły złamanie. Prokuratura zarzuca jednak Walker, że zwlekała z wizytą u lekarza przez kilkanaście dni, zanim poprosiła o pomoc. 2-latka nie została wtedy odizolowana od matki, ponieważ uwierzono w historię o nieszczęśliwym wypadku.

Prawdziwa skala przemocy wyszła na jaw dopiero w trakcie sekcji zwłok. Medycy odkryli u Isabelle aż 21 złamań, które dotyczyły kręgosłupa, rąk i nóg. Ujawniono także mnóstwo zasinień i specyficznych obrażeń mogących świadczyć o wykorzystywaniu seksualnym. Oskarżyciel udowadniał przed sądem, że dziewczynka była maltretowana systematycznie od wielu tygodni. Zdaniem śledczych, z racji wspólnego zamieszkiwania w niewielkim domu, para musiała doskonale zdawać sobie sprawę z horroru, jaki przechodzi dziecko. Kluczowym materiałem dowodowym są również zapisy z domowego monitoringu i korespondencja między oskarżoną a jej matką. Zarówno 25-latka, jak i 21-latek nie przyznają się do zarzucanych im czynów. Proces trwa.