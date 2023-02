Szokujący rekord zimna w USA! -77 stopni Celsjusza

Blondynka o seksie z księciem Harrym: "Miał pupę jak brzoskwinia! To było szybkie i dzikie"

Padł krajowy rekord zimna w Stanach Zjednoczonych! -77 stopni Celsjusza na Mount Washington

Rekordowy atak zimy w Stanach Zjednoczonych! Aż trudno uwierzyć, jaką temperaturę pokazały urządzenia pomiarowe w stanie New Hampshire. Tam padł najprawdopodobniej rekord amerykańskiego zimna wszech czasów, ponieważ termometry pokazały... minus 77 stopni Celsjusza na Mount Washington (1917 metrów nad poziomem morza). W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z kamerek umieszczonych na tej właśnie górze, znajdującej się w paśmie Appalachów. Widać, że wieje bardzo silny wiatr i wszystko dookoła skute jest lodem. Rzeczywiście, prędkość wiatru na Mount Washington dochodziła do 204 kilometrów na godzinę. Tymczasem na nizinach, chociaż nie panują tam oczywiście aż tak ekstremalne temperatury, to i tak sytuacja jest poważna.

Ostrzeżenia dla milionów Amerykanów. Najsroższa zima wszech czasów nawiedziła USA

Władze informują, że aż 20 milionów Amerykanów musi przygotować się na warunki zagrażające życiu. Przestrzegają przed wychodzeniem z domów tam, gdzie mrozy i wichury mają być najsilniejsze. Ostrzeżenia przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi wydano w stanach Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island i Connecticut, mroźno ma być także w stanie Nowy Jork oraz północnych częściach Pensylwanii. Najgorzej ma być w północnym Maine, w dodatku zdarzają się tam przerwy w dostawach prądu.

JUST IN; Mount Washington, New Hampshire wind chill drops to -108°F (-78°C), lowest ever recorded in the USA. pic.twitter.com/UHnmpWd18Q— Remarks (@Remarks) February 4, 2023

