Mruczący agresor

Tajemnicza bestia terroryzowała okolicę! Okazało się, że to kot

Wszyscy myśleli, że to chupacabra albo co najmniej puma, a tymczasem to był kot! Policja potwierdza - zwykły domowy mruczek jest siejącym grozę agresorem, który atakuje ludzi w rejonie Suwanee na Florydzie. Dwie osoby trafiły do szpitala. Szeryf ostrzega przed wychodzeniem z domów!