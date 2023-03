Tajemniczy obiekt tuż przy Nord Stream 2! Wojsko wezwane na miejsce

Niezidentyfikowany obiekt w rejonie Nord Stream 2. Dania zaangażowała wojsko do wydobycia przedmiotu

Co to takiego?! Na razie nikt nie ma pojęcia, ale są już pierwsze przypuszczenia. Jedno jest pewne - w Morzu Bałtyckim, tuż przy gazociągu Nord Stream 2 biegnącym z Rosji do Niemiec znaleziono tajemniczy podłużny obiekt. Jego zdjęcie opublikowała Duńska Agencja Energii. "Obiekt ma kształt walca, około 40 cm wysokości oraz 10 cm średnicy. Możliwe, że jest morską boją dymną" - poinformowało ministerstwo obrony Danii. Czy obiekt jest niebezpieczny? Według wstępnych ocen prawdopodobnie nie, ale należy wydobyć go z wody i dokładnie zbadać. "w celu dalszego wyjaśnienia charakteru obiektu, (duńskie) władze zdecydowały się na jego wyłowienie przy pomocy sił zbrojnych. W związku z tym Duńska Agencja Energii zaproponowała udział w tej operacji właścicielowi gazociągu spółce Nord Stream 2 AG" - informują duńskie władze.

Nord Stream 2. Kiedy zakończyła się jego budowa? Kiedy doszło do wybuchów w rejonie Mord Stream 1 i 2?

Jak dodały, o incydencie powiadomiono już władze Nord Stream 2. Budowa gazociągu Nord Stream 2 zakończyła się jesienią 2021 roku, ale gazociąg nigdy nie zaczął być użytkowany. 26 września 2022 roku doszło do kilku wybuchów w rejonie Nord Stream 1 i Nord Stream 2 i wykryto tam cztery wycieki. Sprawa ta do dziś nie została w stu procentach wyjaśniona.

According to the Danish Energy Agency at the Ministry of Climate, Energy and Utilities, an unidentified object was spotted near the Nord Stream 2 gas pipeline in the Baltic Sea. The Danish authorities want to investigate it and are asking Nord Stream 2 AG to help lift it. https://t.co/Z2qOdHHEHg— Hromadske Int. (@Hromadske) March 24, 2023

