Tajne pamiętniki Benedykta XVI znalezione! Pisał o "homoseksualnym klubie"

Ujawniono tajne zapiski Benedykta XVI. Pisał w nich o homoseksualizmie księży i pornografii w seminariach duchownych

Benedykt XVI prowadził sekretne zapiski na temat seks skandali w Kościele i zgodził się na ich publikację dopiero po swojej śmierci! Teraz tajne pamiętniki Josepha Ratzingera ujrzały światło dzienne. "Ten tom, który zawiera teksty napisane przeze mnie w klasztorze Mater Ecclesiae, ma zostać opublikowany po mojej śmierci. Ja za życia nie chcę nic więcej publikować. Furia przeciwnych mi kręgów w Niemczech jest tak silna, że pojawienie się każdego mojego słowa natychmiast wywołuje słowny atak z ich strony. Chcę oszczędzić tego sobie samemu i chrześcijaństwu" - prosił w testamencie Benedykt XVI. Treść "Co to jest chrześcijaństwo" rzeczywiście jest sensacyjna. Przede wszystkim Ratzinger był przekonany, że wśród duchowieństwa istnieją "kluby homoseksualne". Co dokładnie napisał Benedykt XVI?

"Kluby homoseksualne" w seminariach. "Kandydaci do kapłaństwa i kandydaci do duszpasterskich urzędów świeckich mieszkali razem"

"W różnych seminariach powstawały ''kluby' homoseksualne, które działały mniej lub bardziej otwarcie i które, co jasne, zmieniły tam klimat. W jednym z seminariów w południowych Niemczech kandydaci do kapłaństwa i kandydaci do duszpasterskich urzędów świeckich mieszkali razem. Podczas wspólnych posiłków seminarzyści byli razem z tymi pracownikami, którym towarzyszyły żony i dzieci, a w niektórych przypadkach także narzeczone. Taki klimat w seminarium nie mógł pomóc formacji kapłańskiej" - pisze Benedykt XVI. Jak dodał, w seminariach nie brakło też... porno. Ratzinger ujawnił, że pewien biskup będący niegdyś rektorem seminarium "obiecał seminarzystom pokazać filmy pornograficzne, przypuszczalnie z takim zamiarem, by uczynić ich odpornymi na zachowania sprzeczne z wiarą".

Benedykt XVI nie żyje. Kiedy był papieżem? Dlaczego Benedykt XVI abdykował?

Benedykt XVI odszedł po paru dniach walki o życie w swojej rezydencji w Ogrodach Watykańskich w sobotę o godzinie 9.34. Joseph Ratzinger był papieżem od 19 kwietnia 2005 do 28 lutego 2013 roku. Abdykował jako pierwsza głowa Kościoła od 600 lat. Po ustąpieniu ze stanowiska mieszkał na terenie klasztoru Mater Ecclesiae w Ogrodach Watykańskich. Pogrzeb Benedykta XVI odbył się 5 stycznia 2023 roku. Papież emeryt został pochowany w Grotach Watykańskich.

Sonda Czy Benedykt XVI powinien zostać beatyfikowany? Tak Nie Nie mam zdania

"Benedetto XVI parla dell’omosessualità e del fatto che in diversi seminari esistano quelli che definisce dei «club» di gay" . Club che hanno qualcosa di satanico? https://t.co/PrgUaiPwgn— Mimma Mazzone (@mimmamazz1) January 21, 2023

QUIZ. Pierwszy poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej w 2023! Zacznij rok od min. 6/10 Pytanie 1 z 10 W którym województwie leży Drohiczyn? Lubelskim Mazowieckim Podlaskim Dalej