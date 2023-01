Testament Benedykta XVI ujawniony! Papież emeryt błagał o przebaczenie

Ujawniono testament Benedykta XVI. Papież błagał o przebaczenie. "Zaczynałem się osuwać"

Benedykt XVI już jutro spocznie w Grotach Watykańskich. Tysiące wiernych przybywają do Watykanu, by pomodlić się nad ciałem papieża emeryta. Tymczasem ujawniono testament duchowy Benedykta XVI! Jak się okazuje, papież emeryt zdobył się na wiele osobistych wyznań. Benedykt XVI między innymi "z całego serca prosił o przebaczenie". O co chodziło? "Dziękuję przede wszystkim samemu Bogu, dawcy wszystkich dobrych darów, który obdarzył mnie życiem i przeprowadził przez różnorodne zamęty, podnosząc mnie zawsze, ilekroć zaczynałem się osuwać i dając mi zawsze światło swojego oblicza" - wyznawał były papież. "Wszystkich, których w jakiś sposób skrzywdziłem, proszę o wybaczenie z całego serca" - dodał, nie precyzując, o co może chodzić. Pojawiły się już komentarze, w których niektórzy zastanawiają się, czy zdanie to może mieć związek z pedofilią w Kościele. W czerwcu tego roku 38-letni dziś mężczyzna z Niemiec pozwał osobiście Josepha Ratzingera, twierdząc, że jako 12-latek był molestowany przez seryjnego pedofila w sutannie. Według pozywającego, kardynał Joseph Ratzinger był wówczas przełożonym księdza pedofila i dopuścił go do pracy z dziećmi wiedząc o jego skłonnościach. Sens słów zawartych w testamencie Benedykta pozostanie jednak owiany tajemnicą.

Testament Benedykta XVI. Wszystkie najważniejsze cytaty

Co jeszcze napisał papież emeryt w testamencie, który jak ogłosił Watykan, sporządzono już w 2006 roku? "Trwajcie mocno w wierze! Nie dajcie się zmylić! (...) Gdy o tak późnej godzinie mojego życia spoglądam wstecz na dekady, które przemierzyłem, widzę przede wszystkim, jak wiele mam powodów, by podziękować. Rodzice dali mi życie w trudnych czasach i za cenę wielkich wyrzeczeń swoją miłością przygotowali mi wspaniały dom, który jako jasne światło oświetla wszystkie moje dni aż do dzisiaj. Przenikliwa wiara mojego ojca nauczyła nas, dzieci wierzyć i była zawsze drogowskazem wśród wszystkich moich osiągnięć naukowych; głęboka pobożność i wielka życzliwość mojej matki pozostają dziedzictwem, za które nie mogę jej wystarczająco podziękować. Dziękuję mieszkańcom mojej ojczyzny za to, że dzięki nim mogłem zawsze na nowo doświadczać piękna wiary. Modlę się, aby nasz kraj pozostał krajem wiary i proszę was, drodzy rodacy: nie dajcie się odwieść od wiary. Wreszcie dziękuję Bogu za całe piękno, którego mogłem doświadczyć na różnych etapach mojej drogi, szczególnie w Rzymie i we Włoszech, które stały się moją drugą ojczyzną. (...) Jezus Chrystus jest naprawdę drogą, prawdą i życiem, a Kościół, przy wszystkich swoich niedoskonałościach, jest naprawdę jego ciałem. Módlcie się za mnie, aby Pan mimo wszystkich moich grzechów i braków przyjął mnie do wiecznego domu. Do wszystkich powierzonych mi osób dzień po dniu płynie moja serdeczna modlitwa".

Ciało Benedykta XVI wystawione w kaplicy. Kiedy odbędzie się pogrzeb papieża emeryta?

Pogrzeb Benedykta XVI odbędzie się już w czwartek, 5 stycznia. Ciało papieża emeryta zostało wystawione na widok publiczny w kaplicy klasztoru Mater Ecclesiae w Watykanie. Wierni będą mogli przybyć tam, osobiście pomodlić się nad ciałem Benedykta XVI i spojrzeć na niego ostatni raz. Benedykt XVI odszedł po paru dniach walki o życie w swojej rezydencji w Ogrodach Watykańskich w sobotę o godzinie 9.34. Niepokój o życie Benedykta XVI trwał od środy, 28 grudnia, kiedy to papież Franciszek (87 l.) udzielił swojemu poprzednikowi sakramentu chorych i ujawnił, że stan papieża emeryta jest poważny. Według nieoficjalnych doniesień watykanistów Joseph Ratzinger cierpiał na niewydolność nerek, miał kłopoty z oddychaniem.

Benedykt XVI nie żyje. Kiedy był papieżem? Dlaczego Benedykt XVI abdykował?

Benedykt XVI był papieżem od 19 kwietnia 2005 do 28 lutego 2013 roku. Abdykował jako pierwsza głowa Kościoła od 600 lat. Po ustąpieniu ze stanowiska mieszkał na terenie klasztoru Mater Ecclesiae w Ogrodach Watykańskich. Pogrzeb Benedykta XVI odbędzie się 5 stycznia. Papież emeryt zostanie pochowany w Grotach Watykańskich. Udział w uroczystościach zapowiedział między innymi prezydent Andrzej Duda.

Sonda Czy papież Franciszek powinien ustąpić ze stanowiska? Tak Nie

“With sorrow I inform you that the Pope Emeritus, Benedict XVI, passed away today at 9:34 in the Mater Ecclesiae Monastery in the Vatican.Further information will be provided as soon as possible.” pic.twitter.com/O5dxoPaVkT— Vatican News (@VaticanNews) December 31, 2022

QUIZ. Jesteś prawdziwym katolikiem? Test wiedzy o Kościele. 100 proc. to cud! Pytanie 1 z 15 W jaki dzień tygodnia katolicy powinni zachowywać „wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych”? czwartek piątek sobotę Dalej