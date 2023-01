Między papieżem Franciszkiem a Benedyktem XVI był konflikt?! "Byłem zaszokowany, nie miałem słów"

To wyznanie księcia Harrego może szokować. Ex royals ujawnił ile zabił osób w Afganistanie

Tego nie wiedzieliśmy o papieżu Franciszku! Sekretarz Benedykta ujawnia, że "był w szoku". Franciszek miał konflikt z byłym papieżem?

"Umocnieni darami Twojej miłości Panie, prosimy o to, aby Twój sługa Benedykt, wierny szafarz boskich tajemnic na ziemi mógł cieszyć się Twoim miłosierdziem w wiecznej chwale świętych" - mówił papież Franciszek podczas uroczystego pogrzebu Benedykta XVI. Zawsze mówił o swoim poprzedniku z szacunkiem, osobiście też udzielił mu ostatniego namaszczenia. Dotychczas wydawało się, że relacje papieża Franciszka z Benedyktem XVI były wręcz idealne. Ale niektórzy twierdzą teraz, że to pozory. Arcybiskup Georg Gaenswein, osobisty sekretarz Benedykta XVI, napisał w swojej mającej ukazać się niebawem książce, której fragmenty przytoczyła właśnie agencja Ansa, jak w 2020 roku został przez Franciszka dyskretnie wyrzucony z pracy.

"Myślę, że papież Franciszek już mi nie ufa". Słowa Benedykta XVI o Papieżu Franciszku

Wcześniej pełnił funkcję prefekta Domu Papieskiego. Potem aktualny papież dał mu do zrozumienia, że choć formalnie zachowa stanowisko, to ma nie pojawiać się w pracy. "Ksiądz pozostaje prefektem, ale od jutra proszę nie wracać do pracy" - miał powiedzieć Franciszek. Po tych słowach zadania zawodowe arcybiskupa Georga Gaensweina ograniczyły się do bycia sekretarzem Benedykta XVI i jego opiekunem w rezydencji w Ogrodach Watykańskich. "Byłem zaszokowany i nie miałem słów" - pisze w nowej książce Gaenswein. Jak dodał, Benedykt XVI miał skomentować całą sytuacje, mówiąc: "Myślę, że papież Franciszek już mi nie ufa i pragnie, żeby ksiądz był moim opiekunem".

Sonda Czy twoim zdaniem Benedykt XVI był dobrym papieżem? Tak Nie Trudno powiedzieć

Uno de los momentos más emotivos del funeral de Benedicto XVI. El Arzobispo Georg Gänswein, su secretario personal, besa el ataúd.Lucha por un amigo como él, de esos que son fieles y leales a ti durante más de tres décadas y que están contigo hasta cuando te mueres. pic.twitter.com/ELNQdToqfx— Universitarios Católicos ♰ (@UniCatolicos_es) January 5, 2023

Jesteś prawdziwym katolikiem? Test wiedzy o Kościele katolickim [QUIZ] Pytanie 1 z 10 Dla katolików najważniejszym dniem tygodnia jest…? Piątek Sobota Niedziela Dalej