Tajny syn króla Karola III połączy siły z księciem Harrym? Ma specjalny plan

"Tajny syn" króla Karola III i Camilli znów przemówił. Simon Dorante-Day ogłosił, że zamierza połączyć siły z księciem Harrym

Simon Dorante-Day (57 l.) to mężczyzna urodzony w Wielkiej Brytanii i mieszkający w Australii, który od lat utrzymuje, że jest nieślubnym synem króla Karola III (76 l.) i królowej Camilli Parker-Bowles (77 l.), choć oczywiście nikt z brytyjskiej rodziny królewskiej nigdy czegoś takiego nie potwierdził. 57-latek występuje w mediach społecznościowych, by głosić swoje tezy i domagać się niestrudzenie testów DNA. Jak opowiada, Karol i Camilla spłodzili go jako nastolatkowie, a by uniknąć skandalu, oddano go na wychowanie pewnej pałacowej pracownicy. Ona po latach miała mu wyznać prawdę. Teraz, gdy o królu Karolu III jest znowu głośno z racji jego walki z rakiem, rzekomy tajny królewski syn złapał wiatr w żagle.

"Od dawna jestem zwolennikiem Harry'ego i Meghan. Uważam, że to haniebne, jak zostali potraktowani przez rodzinę królewską"

Simon Dorante-Day życzył królowi Karolowi powrotu do zdrowia, a potem nawiązał do wywiadu, którego udzielił dla 7News wraz ze swoją żoną Elvianną, święcie wierzącą w rewelacje swego męża. W wywiadzie tym 57-latek ogłasza, że połączy siły z księciem Harrym! "Otrzymaliśmy radę z naprawdę dobrego, naprawdę zaufanego źródła, że powinniśmy skontaktować się z Harrym i poprosić o DNA" – powiedziała Elvianna. "Byłem naprawdę zaskoczony, kiedy ta osoba to powiedziała. Ale to zdecydowanie coś, co zamierzam zrobić. Od dawna jestem zwolennikiem Harry'ego i Meghan. Uważam, że to haniebne, jak zostali potraktowani przez rodzinę królewską" - deklaruje "tajny syn króla Karola i Camilli".

Sonda Czy wierzysz, że Simon Dorante-Day jest synem Karola i Camilli? Tak Nie Nie wiem

Charles' 'secret son' sends 'best wishes' to cancer-stricken king as he drops DNA bombshellhttps://t.co/in0l36r2dN pic.twitter.com/yG5YiGz8MV— Daily Star (@dailystar) February 8, 2024

QUIZ. Brytyjska rodzina królewska bez tajemnic! NOWY quiz o pałacowym życiu Pytanie 1 z 10 Jak nazywa się fundacja Meghan Markle i księcia Harry'ego? Archibald Archewell Archetypes Dalej