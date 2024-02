Król Karol III abdykuje?! "William panikuje i błaga, by tego nie robił"

Brytyjskie media: Król Karol III już w styczniu mówił księciu Williamowi, że chciałby abdykować. William był w szoku, nie chce zostawać królem

Wiadomość o tym, że król Karol III walczy z rakiem, nie schodzi z czołówek nie tylko brytyjskich gazet. Przypomnijmy - 5 lutego wieczorem Pałac Buckingham oficjalnie poinformował, że u monarchy wykryto zmiany nowotworowe. Z nieoficjalnych doniesie na szczęście wynika, że raka wykryto w bardzo wczesnym stadium i zarówno pacjent, jak i lekarze są dobrej myśli, jednak cała sytuacja nieuchronnie wywołuje lawinę spekulacji na temat przyszłości brytyjskiej rodziny królewskiej i monarchii na Wyspach. Teraz Daily Star przypomina pewne doniesienia, które zaledwie w zeszłym miesiącu publikował Globe. Podobno już wtedy król Karol III rozważał abdykację. Może wiedział o swoim stanie zdrowia? Może chodziło o coś zupełnie innego?

William odmówi wstąpienia na tron?! „William odchodzi od zmysłów. Nie jest gotowy i błaga Charlesa, aby ponownie to rozważył”

Podobno król Karol III już powiedział o tym księciu Williamowi, ale reakcja księcia była niemal histeryczna! Anonimowe źródło powiedziało „The Globe”: „William jest przerażony, że jego pracoholik odchodzi z pracy – to ostatnia rzecz, jakiej się spodziewał. Karol zawsze przysięgał, że aż do śmierci będzie miał za wzór swoją matkę, królową Elżbietę II". Karol podobno uzasadniał chęć abdykacji chęcią spędzenia swoich ostatnich lat z „miłością swojego życia”, królową Camillą. „William odchodzi od zmysłów. Nie jest gotowy i błaga Charlesa, aby ponownie to rozważył” - donosi tajemnicze źródło. Wygląda na to, że William nie chce być królem...

Sonda Lubisz księcia Williama? Tak Nie Trudno powiedzieć

Charles 'plans to abdicate to panicked William as prince begs him to rethink' says sourcehttps://t.co/levha2fYkr pic.twitter.com/Jnvng5mzSZ— Daily Star (@dailystar) February 6, 2024

QUIZ. Brytyjska rodzina królewska bez tajemnic! NOWY quiz o pałacowym życiu Pytanie 1 z 10 Jak nazywa się fundacja Meghan Markle i księcia Harry'ego? Archibald Archewell Archetypes Dalej