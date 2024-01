Książę William nie chce być królem?! Ujawniono szokujące wyznanie

Książę William nie chce być królem Wielkiej Brytanii?! Ujawniono szokujące słowa księżnej Diany

Kiedy panowanie królowej Elżbiety II nieuchronnie dobiegało końca, wielu zastanawiało się, czy to właśnie Karol będzie królem Wielkiej Brytanii. Sondaże wskazywały na to, że Brytyjczycy chcieli widzieć na tronie od razu księcia Williama, nie mogli się też doczekać księżnej Kate w roli królowej. Ale wola Elżbiety II była jasna - królem zgodnie z porządkiem pokoleń ma zostać jej syn. Król Karol III panuje w Wielkiej Brytanii od września 2022 roku, po nim królem ma zostać książę William. Ale czy na pewno do tego dojdzie?! Najnowsze rewelacje mogą zaszokować wielbicieli brytyjskiej rodziny królewskiej! Uważany przez sporą część poddanych za wzór wszelakich cnót książę William powiedział niegdyś, że wcale nie chce być królem. A przecież to właśnie w nim i w księżnej Kate pokładane są nadzieje zwolenników utrzymywania monarchii w Wielkiej Brytanii. Co dokładnie powiedział książę William?

„Rozmawialiśmy o naszych dzieciach i ona powiedziała, że William często jej mówił, że tak naprawdę nie chce być królem"

O wszystkim opowiedzieli prezenter telewizyjny Jeremy Paxman, a także królewski ekspert Robert Jobson w programie Channel 5 "William & Harry: Princes At War". Według Paxmana księżna Diana w latach 90. rozmawiała o przyszłości swoich synów podczas wspólnego obiadu. „Rozmawialiśmy o naszych dzieciach i ona powiedziała, że William często jej mówił, że tak naprawdę nie chce być królem, a wtedy Harry odpowiadał: «Jeśli nie chcesz tej pracy, przyjmę ją»”. „Nazywała Harry'ego GKH (good king Harry, czyli dobry król Harry), ponieważ uważała, że prawdopodobnie będzie w przyszłości lepiej przygotowany do tej roli niż William” - dodaje Jobson. William był wtedy jeszcze dzieckiem. Zapewne przez te wszystkie lata zmienił zdanie, choć... kto wie?

