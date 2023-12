i Autor: Akpa

Rodzina królewska

Księżna Kate założyła przezroczystą sukienkę! William powiedział tylko cztery słowa

Nowe doniesienia o księżnej Kate i księciu Williamie mogą zaskakiwać! Księżna Kate, którą kojarzymy ze stylowymi, lecz zawsze nobliwymi kreacjami i nienagannymi manierami, pewnego razu założyła seksowną, przezroczystą kreację, by paradować w niej przed mężem i nie tylko. Wiadomo, co powiedział książę William na ten widok! To były cztery wymowne słowa...