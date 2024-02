Książę William obejmie tron? Król Karol III ma raka, szokująca diagnoza

Wojsko może strzelać do cywilów, w tym do dzieci. Łukaszenka podpisał nowy dekret

Król Karol III ma raka. Książę William może zostać ogłoszony regentem, jeśli choroba uczyni monarchę trwale niezdolnym do sprawowania rządów

Wiadomość o tym, że u króla Karola III wykryto raka, spadła na Wielką Brytanię jak grom z jasnego nieba. Dotychczas monarcha wydawał się być w pełni sił, choć już parę lat temu przekroczył siedemdziesiątkę. Co teraz będzie? Jak podaje Daily Mail, powołując się na anonimowych przyjaciół brytyjskiej rodziny królewskiej, król Karol III jest w dobrej formie i ma pozytywne nastawienie do terapii, podobnie lekarze, którzy są dobrej myśli. Jednak wszystko przecież w takiej sytuacji może się zdarzyć, a ponadto nieoficjalnie wiadomo, że król, choć w zaciszu gabinetu zamierza zajmować się dokumentami, nie będzie mógł pełnić swoich obowiązków w takim zakresie, jak dotychczas. Wynika to chociażby z podwyższonego ryzyka komplikacji w przypadku infekcji podczas terapii nowotworowej. Co teraz będzie? Prawo dotyczące monarchii przewiduje możliwość ustanowienia zastępcy monarchy, osoby regenta i byłby nim w razie czego książę William - zauważa Daily Mail.

Książę William przejmie wszelkie obowiązki poza wyrażaniem zgody na projekt ustawy. Syn króla w praktyce obejmie rządy w państwie?

Tak zwana ustawa regencyjna głosi, że w przypadku "niezdolności" króla do sprawowania rządów lub niepełnoletności następcy tronu w chwili śmierci monarchy wyznacza się zastępcę, regenta. Tak dzieje się, gdy monarcha jest trwale niezdolny do sprawowania rządów, a gdy niezdolność jest tymczasowa, wyznacza się radców stanu - tak było na przykład podczas otwarcia parlamentu w 2022 roku, które chora Elżbieta II powierzyła synowi i wnukowi. Jeśli choroba trwale wyłączy króla z życia publicznego, to książę William przejąłby większość zadań monarchy, z wyjątkiem udzielenia zgody na projekt ustawy. Praktycznie więc zająłby miejsce ojca na brytyjskim tronie. Sytuacja jest tym bardziej trudna dla Williama, że problemy ze zdrowiem ma także jego żona, księżna Kate, przechodząca rekonwalescencję po operacji brzucha. Kate nie wróci do publicznych obowiązków przed Wielkanocą.

Król Karol III ma raka. Oto oficjalne obwieszczenie Pałacu Buckingham

Co mówi pałac? "Podczas niedawnego zabiegu króla w szpitalu z powodu łagodnego powiększenia prostaty zwrócono uwagę na osobną kwestię niepokojącą. Późniejsze badania diagnostyczne zidentyfikowały postać raka. Jego Królewska Mość rozpoczął dziś harmonogram regularnych zabiegów, podczas którego lekarze zalecili mu odroczenie obowiązków publicznych. Przez cały ten okres Jego Królewska Mość będzie w dalszym ciągu jak zwykle zajmował się sprawami państwowymi i urzędowymi dokumentami. Król jest wdzięczny swojemu zespołowi medycznemu za szybką interwencję, która była możliwa dzięki niedawnemu zabiegowi szpitalnemu. Jest całkowicie pozytywnie nastawiony do swojego leczenia i nie może się doczekać jak najszybszego powrotu do pełnienia obowiązków publicznych. Jego Królewska Mość zdecydował się podzielić swoją diagnozą, aby zapobiec spekulacjom i w nadziei, że pomoże to w zrozumieniu opinii publicznej wszystkich osób na całym świecie dotkniętych chorobą nowotworową".

