Książę William TAK nazywa księżną Kate podczas kłótni! Aż trudno uwierzyć!

Królewski ekspert ujawnia, jak William nazywa żonę podczas małżeńskich kłótni. To nie jest to, czego się spodziewacie

Książę William i księżna Kate są uwielbiani przez dużą część brytyjskich poddanych, wielu już teraz chciałoby ich widzieć jako króla i królową. Rzadko pojawiają się jakiekolwiek złośliwe plotki na ich temat. Można przypomnieć sobie tylko falę pogłosek na temat rzekomego romansu księcia Williama z markizą Rose Hanbury, które pałac specjalnie dementował. Teraz pojawiły się nowe doniesienia o awanturach, do jakich ponoć od czasu dochodzi w pałacu. Jak ujawnia Tom Quinn, autor książek o pałacowych intrygach, małżeństwo księcia Williama i księżnej Kate wcale nie jest takie cukierkowe, jak wielu mogłoby się wydawać. Już wcześniej plotkowano o "strasznych kłotniach", które miewają następcy brytyjskiego tronu. Teraz pałacowy ekspert dolał oliwy do ognia. Ujawnił, co William mówi do żony podczas awantur i jak ją wtedy nazywa!

"Ktoś w pałacu powiedział mi o przezwiskach, jakie mają dla siebie nawzajem"

Królewski ekspert Tom Quinn zamieścił swoje stwierdzenia w książce "Pozłacana młodość: intymna historia dorastania w rodzinie królewskiej". Autor tego dzieła twierdzi, że związek Williama i Kate "nie jest całkiem słodki", powołując się na rozmowy z personelem pałacowym. Opowiadając o kulisach małżeństwa Cambridge'ów w Fox News Digital, Quinn powiedział: "Ktoś w pałacu powiedział mi o przezwiskach, jakie mają dla siebie nawzajem". Otóż ktoś ze służby rzekomo powiedział Quinnowi, że kiedy William "jest zły" na żonę, mówi do niej "kochanie", ale sarkastycznym, znaczącym tonem... Może następnym razem królewski autor ujawni, co Kate mówi w takich sytuacjach o Williamie?

