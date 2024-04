Tak będzie wyglądała córka księżnej Kate! Progresja wiekowa poraża

Internauci zapytali sztuczną inteligencję, jak będzie wyglądać księżniczka Charlotte jako dorosła. Córka księżnej Kate porazi nas urodą

Księżniczka Charlotte (9 l.), książę George (11 l.) i książę Louise (6 l.) to jedne z najsławniejszych dzieci świata! Nic dziwnego, że gdy tylko pojawiają się z rodzicami w miejscach publicznych lub na okolicznościowych fotografiach, od razu mnożą się komentarze. Zazwyczaj fani brytyjskiej rodziny królewskiej zachwycają się stylowymi synami i córką księżnej Kate i księcia Williama, często też zastanawiają się, do kogo są podobni. W przypadku księżniczki Charlotte bardzo często mówi się o uderzającym podobieństwie do królowej Elżbiety II, prababci. A jak będą wyglądały dzieci Kate i Williama jako młodzi dorośli? Odpowiedzi na to pytanie szukają teraz liczni TikTokerzy.

Księżniczka Charlotte będzie podobna trochę do Kate, a trochę do Diany?

Jak pisze m.in. portal TheChainsaw.com, załączając zdjęcia przerobione przez sztuczną inteligencję, progresja wiekowa dzieci księżnej Kate i księcia Williama daje zachwycające rezultaty. Uroda dorosłej księżniczki Charlotte poraziła fanów brytyjskiej monarchii. Córka Kate wygląda trochę jak matka, trochę jak Diana. Nie ma wątpliwości, że taka piękność nie będzie mogła opędzić się od królewiczów z bajki!

AI transforms Prince George, Louis and Princess Charlotte into adults https://t.co/EEpUJLcNPx— Roccosmum 🗣 (@RoccoHowat1) November 24, 2023

