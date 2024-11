Tak Madonna skomentowała wygraną Trumpa! Padły grube słowa

Putin zabrał głos w sprawie Trumpa! "Nie wiem, co stanie się teraz, to jego ostatnia kadencja"

Zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych było niemiłym zaskoczeniem dla wielu gwiazd Hollywood. W przeważającej większości wspierają one Demokratów. Takie sławy, jak Taylor Swift czy Beyonce powiedziały przed głosowaniem wprost, że wspierają Kamalę Harris. Ale nawet to nie zapobiegło spektakularnej porażce kandydatki Demokratów. Teraz celebryci rozpaczają, a niektórzy dają upust wściekłości na wyborców, którzy zagłosowali na Trumpa. Wśród niezadowolonych gwiazd jest i Madonna (66 l.). Niezmordowana gwiazda postanowiła dać wyraz swojemu niezadowoleniu z wyników wyborów prezydenckich w mediach społecznościowych. Wykorzystała amerykańską tradycję pieczenia ciastek z nazwiskami kandydatów wymalowanymi lukrem i pokazała, jakie ciastko sama pałaszowała, gdy Trump triumfował. Napis na tym wypieku był przeznaczony tylko dla dorosłych!

W 2017 roku po wyborze Trumpa na prezydenta Madonna chciała wysadzić Biały Dom w powietrze

Madonna pokazała swoim fanom ciastko, na którym widniał wulgarny napis "F... Trump". „Próbuję pojąć, dlaczego skazany przestępca, gwałciciel, bigot został wybrany na przywódcę naszego kraju, ponieważ jest dobry dla gospodarki?” - napisała piosenkarka. Odnosiła się zapewne m.in. do pozwu o molestowanie złożonego przez E. Jean Carroll. W 2023 roku polityka oskarżono wręcz o gwałt na tej kobiecie, ale nowojorska ława przysięgłych ostatecznie uznała Trumpa winnym nie gwałtu, a mniej drastycznej formie molestowania seksualnego. „To dla pań, jeśli jesteście smutne. Nie traćcie nadziei!” - dodała Madonna, prezentując swój wyborczy wypiek. Przypomnijmy, że w 2017 roku piosenkarka też była niezadowolona z wyboru Trumpa na prezydenta. Na Marszu Kobiet w Waszyngtonie powiedziała nawet: „Tak, jestem zła. Tak, jestem oburzona. Tak, bardzo dużo myślałam o wysadzeniu Białego Domu w powietrze, ale wiem, że to niczego nie zmieni. Nie możemy popadać w rozpacz”. Tymczasem Donald Trump ma zapewnionych 295 głosów elektorskich, a Kamala Harris tylko 226. Do zostania prezydentem USA wystarczy 270 głosów. Oficjalne wyniki poznamy co prawda dopiero 6 stycznia, ale wpbec ogromnej przewagi Republikanina wszyscy już odtrąbili jego zwycięstwo.

