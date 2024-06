Tak Putin chce wygrać wojnę! Jest na niego jeden sposób

ISW: Putin wygra wojnę na Ukrainie, zdobywając ją powoli i po kawałku. Chyba, że Ukraina zacznie odbijać zdobyte przez niego tereny

Wojna na Ukrainie trwa już trzeci rok i niestety nic nie wskazuje na to, by miała szybko się zakończyć, zwłaszcza pomyślnie dla Ukrainy. Niewiele już zostało z optymizmu pierwszych miesięcy wojny, gdy okazało się, że wbrew obawom Rosja nie jest w stanie błyskawicznie wygrać. Niestety, Władimir Putin według niektórych w końcu dopnie swego. Amerykańscy analitycy z Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) uważają, że Rosja wygra wojnę na Ukrainie. Według nich rosyjski prezydent ma swoją specjalną taktykę, dzięki której osiągnie zamierzone cele. Otóż zdaniem Amerykanów Putin chce powolnej, długiej wojny, podczas której cierpliwie, po małym kawałku będzie zdobywać kolejne części Ukrainy.

"Putinowska teoria zwycięstwa opiera się na rosyjskiej zdolności do przeczekania i przezwyciężenia obiecanej przez Zachód pomocy"

"Prezydent Rosji ogłosił 7 czerwca swoją teorię zwycięstwa na Ukrainie, która zakłada zdolność rosyjskich sił do stopniowego, pełzającego natarcia, uniemożliwienia stronie ukraińskich skutecznych kontrnatarć i wygrania wojny na wyniszczenie. Putinowska teoria zwycięstwa opiera się na rosyjskiej zdolności do przeczekania i przezwyciężenia obiecanej przez Zachód pomocy dla Ukrainy oraz ukraińskich wysiłków na rzecz mobilizacji gospodarki i społeczeństwa" " – pisze ISW w najnowszym raporcie. Jest jednak szansa na to, by jednak pokrzyżować mu plany. Co trzeba zrobić? Według ISW kluczowe jest odbijanie terenów zajmowanych przez Putina, by zrozumiał, że stopniowe, ale nieuchronne postępy to iluzja.

Sonda Czy Ukrainie uda się obronić? Tak Nie Nie mam zdania

Putin's theory of victory hinges on a critical assumption that the West will abandon Ukraine to Russian victory, either on its own accord or in response to Russian efforts to persuade the West to do so, and it is far from clear that the West will do so, - ISW#StandWithUkraine pic.twitter.com/EfMq0RSj36— UATV English (@UATV_en) June 9, 2024

QUIZ. Tych polskich słów nie zna byle kto! Zasłużysz na oklaski, jeśli przejdziesz ten test Pytanie 1 z 10 Co to jest pajdokracja? Władza klasy pracującej Władza dzieci Władza nielicznych Dalej