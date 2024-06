Tak wygląda tajne życie dzieci Putina? "Dawni agenci" nie owijają w bawełnę

General SVR wylicza wszystkie dzieci Władimira Putina. Dwie dorosłe córki, jeszcze jedna ze sprzątaczką, kolejne z Aliną Kabajewą?

Ile dzieci ma Władimir Putin, kim są osoby z jego rodziny? Temat życia prywatnego rosyjskiego prezydenta nie raz bywał przedmiotem plotek, choćby tych o jego rzekomym romansie z byłą gimnastyczką olimpijską Aliną Kabajewą czy nieślubnym dziecku z byłą sprzątaczką z Sankt Petersburga. Sam Putin zawsze strzegł tajemnic życia prywatnego. Z okazji niedawnego Dnia Dziecka "byli agenci" pochylili się nad kwestią dzieci Władimira Putina. Na tajemniczym kanale w mediach społecznościowych General SVR, którego autorzy podają się za dawnych agentów rosyjskich służb, pojawił się tekst o dzieciach Putina. Podobno dwie dorosłe córki z byłą żoną Ludmiłą Putiną to nie wszystko.

"Chłopcy mieszkają z matką w kwaterze prezydenckiej (...). Im też niczego nie brak, to praktycznie młodzi książęta"

Jak pisze General SVR, ulubiona córka Putina to Katerina Tichonowa i to właśnie ona może wkroczyć do życia politycznego Rosji i zrobić karierę. Druga z dorosłych córek z Ludmiłą Putiną, Maria, według tych doniesień nie jest faworytką ojca. General SVR wyraźnie sugeruje, że... kobieta ta nie jest rodzoną, biologiczną córką prezydenta! Niemniej ona również ma dostawać sowite dotacje z państwowej kasy. Inne dzieci Putina to córka z dawną sprzątaczką Swietłaną Krivonogikh, dziś majętną bizneswoman. Na koniec General SVR pisze o dzieciach, jakie podobno Putin ma z Aliną Kabajewą: "Są też dzieci Putina ze słynną gimnastyczką Aliną Kabajewą. Chłopcy mieszkają z matką w kwaterze prezydenckiej i otrzymują indywidualną edukację dostosowaną do swojego wieku. Im też niczego nie brak, to praktycznie młodzi książęta" - piszą "dawni agenci".

Putin's ChildrenDear subscribers and guests of the channel! On the eve of Children's Day, a person appointed as the President of #Russia and similar to Vladimir #Putin held a “meeting”, or rather, communication in video format with families awarded the Order of “Parental Glory”… pic.twitter.com/1rVtefkN69— generalsvr_en (@generalsvr_en) May 31, 2024

