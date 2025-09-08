Tak wyglądał Krwawy Księżyc na świecie! Zobacz galerię zdjęć

Niezwykły spektakl na niebie. Krwawy Księżyc zachwycił miliony ludzi na świecie

Miliony osób podziwiały wczoraj niezwykłe zjawisko astronomiczne – całkowite zaćmienie Księżyca, które sprawiło, że nasz naturalny satelita przybrał głęboki, czerwony odcień. To właśnie wtedy mówimy o tzw. Krwawym Księżycu. Czym jest Krwawy Księżyc? Całkowite zaćmienie Księżyca występuje, gdy Ziemia ustawia się dokładnie pomiędzy Słońcem a Księżycem, blokując bezpośrednie promienie słoneczne. Do satelity dociera wówczas jedynie światło przefiltrowane przez ziemską atmosferę. Cząsteczki powietrza rozpraszają światło niebieskie, a na powierzchnię Księżyca padają głównie czerwone fale świetlne – stąd charakterystyczny kolor.

Kolejne całkowite zaćmienie Księżyca przewidywane jest na 3 marca 2026 roku

Piękne zdjęcia z całego globu pokazują, jak Krwawy Księżyc górował nad słynnymi miejscami, na przykład nad Akropolem w Grecji. W przeciwieństwie do zaćmienia Słońca, obserwacja Krwawego Księżyca nie wymaga żadnych filtrów czy ochrony oczu – jest całkowicie bezpieczna. Było to drugie całkowite zaćmienie w tym roku, znane również jako „krwawy Księżyc”. Zjawisko to było widoczne w wielu częściach świata, w tym w Polsce. Zaćmienie było widoczne w Europie, Azji, Afryce i Australii. W Polsce, zjawisko rozpoczęło się około godziny 19:31 czasu lokalnego, osiągnęło maksimum o 20:12, a zakończyło o 20:53. Było to jedno z najdłuższych całkowitych zaćmień Księżyca w ostatnich latach, trwające 82 minuty. Kolejne całkowite zaćmienie Księżyca przewidywane jest na 3 marca 2026 roku. Będzie ono widoczne z wielu miejsc na świecie, w tym z Polski.

