Tak zmieniał się styl Melanii Trump! Zobacz jej stare zdjęcia

Tak zmieniał się styl Melanii Trump! Zaczynała od frywolnych ciuszków, dziś błyszczy w kreacjach godnych pierwszej damy

Kiedy Donald Trump po raz pierwszy zostawał prezydentem USA, media prześcigały się w złośliwościach nie tylko wobec niego, ale i jego żony, przypominając początki jej kariery w USA. Melania Trump, która poznała przyszłego męża będąc modelką, nie stroniła swojego czasu od seksownych, skąpych i niekoniecznie gustownych wdzianek oraz stylizacji typu wczesna Paris Hilton. Wypominano jej też rozbierane sesje w magazynach dla panów. Jako pierwsza dama była uważana za nieobecną i obojętną, niezadowoloną z niespodziewanej wygranej męża. Raczej nie chwalono też jej modowych wyborów. Wręcz przeciwnie, potrafiła wywołać aferę, pokazując się choćby w kurtce z napisem "I really don't care. Do you?" na plecach, co odczytywano jako jakiś rozmyślny, lekceważący komentarz, być może do afery ze Stormy Daniels lub nawet do jej małżeństwa i stanowiska. Dziś 54-letnia Melania Trump prezentuje się zupełnie inaczej. Po pierwsze - odzyskała głos, publikując książkę "Melania" i odważnie wypowiadając się choćby o zamachu na Trumpa. Po drugie - jej aktualny stylista wyraźnie przykłada się do pracy.

Przemiana Melanii Trump jest chwalona przez media. Przyszłą pierwszą damę USA ubiera teraz dom mody Dior

Melania Trump przebyła bardzo, ale to bardzo długą modową podróż! Kiedy patrzy się na jej stare zdjęcia, te sprzed dwudziestu, ale i dziesięciu lat, a potem na te najnowsze, czasami aż trudno uwierzyć, że jest na nich ta sama osoba. Czasy frywolnych wdzianek i pozowania do zdjęć na białym fortepianie już dawno się skończyły. Melania Trump ostatnio błyszczy w kreacjach godnych pierwszej damy i jest za nie chwalona. Szczególnie ceni sobie luksusową markę Dior. Szary kostium z najnowszej kolekcji tego domu mody zaprezentowała, pokazując się u boku męża podczas jego przemówienia po ogłoszeniu wyniku wyborów prezydenckich w USA, a na głosowanie poszła w czarno-białej sukience Diora, mniej formalnej niż kostium, ale też bardzo eleganckiej. Złośliwości się skończą? Na razie wszystko na to wskazuje!

Sonda Która ma lepszy styl: Kamala Harris czy Melania Trump? Kamala Harris Melania Trump

Melania Trump wears Dior to cast vote with husband Donald Trump on Election Day https://t.co/FKmMtoywBI pic.twitter.com/Mm2t8IxSkf— Page Six (@PageSix) November 5, 2024

Idk about you, but I just love Melania Trump!! 😎💕✨️tiktok: Isaphoric pic.twitter.com/sgtwr3Ut0A— Krista Monroe (@MsKristaMonroe) November 13, 2024

Spring 2005Our stunningly beautiful First Lady @MELANIATRUMP pic.twitter.com/A2IsditXmD— Red Bird of Paradise (@Yretciva) November 12, 2024

Quiz o Agacie Dudzie. Co wiesz o pierwszej damie? Pytanie 1 z 12 Jak brzmi pełne imię i nazwisko aktualnej pierwszej damy? Agata Kornblum- Duda? Agata Hauser-Duda Agata Kornhauser-Duda Następne pytanie

Ameryka po wyborach. Jak będzie wyglądała prezydentura Trumpa? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.