Takich zdjęć yeti jeszcze nie było! "Przerażenie miesza się ze śmiechem"

Nowe "zdjęcia yeti" wywołały poruszenie w internecie! "Dziecko yeti" to prawdziwa Wielka Stopa czy przebrany człowiek?

Czy yeti istnieje, a może to tylko legenda dla turystów? Na ten temat od niepamiętnych czasów toczą się dyskusje. Co ciekawe, nie brakuje dość wiarygodnych relacji o spotkaniu z Wielką Stopą lub znalezieniem jej śladów. Nawet polscy himalaiści swojego czasu mówili o ogromnych śladach stóp wśród wiecznych śniegów... Jedno jest pewne - raz na jakiś czas internet obiegają rzekomo najprawdziwsze na świecie zdjęcia yeti. A potem wybucha dyskusja. Jedni są przerażeni, inni tylko się śmieją i przekonują, że to nie żaden Sasquatch, tylko miejscowy miłośnik mocnych trunków albo spacerowicz w kożuchu. Jak jest tym razem? Trzeba przyznać, ze takich "zdjęć yeti" chyba jeszcze nie było! Zrobiła je niejaka Samantha Wood w bliżej nieokreślonych amerykańskich lasach. Co przedstawia tajemnicza fotografia?

"Czy to może być mały Sasquatch lub jeden z tych włochatych ludzików, które od czasu do czasu pojawiają się w raportach i określane są jako „squatchlets”?"

Na zdjęciu widzimy las, a w nim zaskoczone, wystraszone sarenki patrzące na... no właśnie, co? Mała postać wygląda jak dziecko przebrane za yeti na szkolne przedstawienie. Jak pisze autorka zdjęcia na grupie Boise Bigfoot, początkowo wzięła dziwnego stworka właśnie za przebrane dziecko, ale potem nabrała wątpliwości. "Nasza instynktowna reakcja na to zdjęcie jest taka, że prawdopodobnie jest to niska osoba w kostiumie, może dziecko, prawda? Jednak po dłuższej analizie nie jesteśmy już tego tacy pewni. Czy to może być mały Sasquatch lub jeden z tych włochatych ludzików, które od czasu do czasu pojawiają się w raportach i określane są jako „squatchlets”? Jedno wiemy na pewno: w większości przypadków prawda jest naprawdę dziwniejsza niż fikcja" - czytamy na Boise Bigfoot. "Wygląda jak dorastający sasquatch, którego widziałem we śnie. Nigdy nie widziałem go fizycznie, ale byłem świadkiem/słyszałem dźwięki sasquatcha” - pisze niejaki Robert Anthony. A co Ty myślisz? Zobacz i oceń sam!

