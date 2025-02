Tam może uderzyć asteroida w 2032 roku! Naukowcy pokazują mapę

Europejskie wojska na Ukrainie? Rosja: "Nie do zaakceptowania"

Asteroida może uderzyć w Ziemię, szanse wynoszą 3,1 proc. Opublikowano mapę zagrożonych miejsc

Choć trudno w to uwierzyć, w Ziemię naprawdę może uderzyć asteroida! Naukowcy z NASA mówią wprost - jeśli spełni się najczarniejszy scenariusz, kosmiczna katastrofa nadejdzie 22 grudnia 2032 roku, za niespełna osiem lat. 2024 YR4, bo tak nazywa się budzące niepokój badaczy ciało niebieskie, zostało odkryte dopiero niedawno - jak sama nazwa wskazuje, zaledwie w zeszłym roku. Początkowo NASA mówiła o około 1,5 proc. szansy na zderzenie z Ziemią, ale kolejne obliczenia przyniosły mniej optymistyczne rezultaty. Teraz szanse na katastrofę wynoszą 3,1 proc., choć przecież jeszcze wczoraj było to 2,6 proc. Prawdopodobieństwo zderzenia asteroidy z naszą planetą niestety zmienia się dosłownie z dnia na dzień. Niedawno opublikowano zdjęcia asteroidy wykonane przy pomocy chilijskiego teleskopu Gemini. Do dalszego mierzenia ryzyka zderzenia oraz wymiarów ciała niebieskiego naukowcy z NASA i ESA wykorzystają też najnowocześniejszy teleskop Jamesa Webba, który znajduje się na orbicie okołosłonecznej. Teraz "Independent" opublikował specjalną mapę sporządzoną według danych NASA. Widać na niej, w które miejsca na Ziemi może uderzyć 2024 YR4. Czy Polska jest zagrożona?

NASA: "Możliwe, że asteroida 2024 YR4 zostanie wykluczona z listy obiektów stanowiących zagrożenie. Możliwe jest również, że prawdopodobieństwo zderzenia będzie nadal rosło"

Na mapie sporządzonej według danych NASA widać, że gdyby asteroida 2024 YR4 uderzyła w Ziemię, to najprawdopodobniej Polska nie byłaby zagrożona. Gorsze wiadomości amerykańscy naukowcy mają dla innych części świata. Najbardziej narażony jest podobno pas od Ameryki Południowej, przez Afrykę, Bliski Wschód po Indie. Traf chciał, że akurat tam znajdują się jedne z najbardziej zaludnionych miast świata takie jak Bogota, Chartum, Bombaj czy Kalkuta. W sumie sytuacja dotyczy 110 milionów ludzi. Gdyby asteroida uderzyła przykładowo w Bogotę, zniszczony byłby obszar w promieniu 50 kilometrów w mieście i w okolicach. "Teleskop Kosmiczny Jamesa Webba NASA będzie obserwował asteroidę w marcu 2025 roku", napisała Moly Wasser z NASA, cytowana przez "Independent". "W miarę uzyskiwania kolejnych obserwacji orbity asteroidy, prawdopodobieństwo jej uderzenia stanie się lepiej znane. Możliwe, że asteroida 2024 YR4 zostanie wykluczona z listy obiektów stanowiących zagrożenie, tak jak stało się to w przypadku wielu innych, które wcześniej pojawiły się na liście asteroid ryzyka NASA. Możliwe jest również, że prawdopodobieństwo zderzenia będzie nadal rosło" - dodała przedstawicielka amerykańskiej agencji kosmicznej.

BREAKING:NASA raises risk of the asteroid 2024 YR4 hitting Earth in 2032 to 3.1%. It stood at 2.3% just 2 weeks agoThis is the highest risk assessment an asteroid has ever received. These cities are under threat:🇨🇴 Bogota🇨🇮 Abidjan🇳🇬 Lagos🇸🇩 Khartoum🇮🇳 Mumbai🇧🇩 Dhaka pic.twitter.com/S4Mmbtm6HM— Visegrád 24 (@visegrad24) February 18, 2025

