Oto asteroida, która może uderzyć w Ziemię! Naukowcy ujawnili zdjęcia

Naukowcy z NASA pokazali zdjęcie asteroidy 2024 YR4, która ma 2,6 proc. szans na zderzenie z Ziemią w 2032 roku

Naukowcy z NASA i ESA niedawno ogłosili, że 22 grudnia 2032 roku, za niespełna osiem lat, w Ziemię naprawdę może uderzyć asteroida. 2024 YR4, bo tak nazywa się to budzące niepokój badaczy ciało niebieskie, zostało odkryte dopiero niedawno - jak sama nazwa wskazuje, zaledwie w zeszłym roku. Początkowo NASA mówiła o około 1,5 proc. szansy na zderzenie z Ziemią, ale kolejne obliczenia przyniosły mniej optymistyczne rezultaty. Teraz szanse na katastrofę wynoszą 2,6 proc., 1 do 38,5! Asteroida ma najprawdopodobniej wymiary 40 na 100 metrów. Gdyby zderzyła się z Ziemią, nasza planeta nadal by istniała, ale doszłoby do katastrofy co najmniej sto razy gorszej niż wybuch bomby atomowej w Hiroszimie. Naukowcy poważnie traktują zagrożenie ze strony asteroidy, znajdującej się obecnie na szczycie listy zagrożeń z kosmosu.

"Asteroida była słabo widoczna, więc do jej obserwacji konieczne było użycie dużych teleskopów"

Opublikowano zdjęcia asteroidy wykonane przy pomocy chilijskiego teleskopu Gemini. Wygląda jak jeszcze jedna świetlna kropeczka w kosmosie, ale badacze już wiedzą, że bardzo się różni od wszystkich pozostałych widocznych na fotografii. "Tylko kilka asteroid zostało zbadanych w ten sposób. Asteroida była słabo widoczna, więc do jej obserwacji konieczne było użycie dużych teleskopów" — powiedział Bryce Bolin, astronom NASA w rozmowie z Space.com, komentując wykonanie zdjęcia asteroidy zwanej "zabójcą miast". Do dalszego mierzenia ryzyka zderzenia oraz wymiarów ciała niebieskiego naukowcy z NASA i ESA wykorzystają też najnowocześniejszy teleskop Jamesa Webba, który znajduje się na orbicie okołosłonecznej.

🚨 #BREAKING: NASA update: There's now a 2.6% chance Asteroid 2024 YR4 will hit Earth in 2032, up from 2.3%.2.6% is approximately a 1 in 38.5 chance Astroid 2024 YR4 will hit Earth. 💥 🌎 https://t.co/7fT5FHN32d pic.twitter.com/Ars1V5LCug— SyeClops (@SyeClops) February 18, 2025

Hey asteroid 2024 YR4 watchers! I'm seeing a lot of people claim that, if it is going to impact Earth in 2032, we can use a DART-like spacecraft to ram it out of the way.Well, not necessarily. The DART mission was fab, but might not be able to stop 2024 YR4.Let me explain 👇 pic.twitter.com/JzBfEx2TxG— Dr Robin George Andrews 🌋☄️ (@SquigglyVolcano) February 11, 2025

