Asteroida może uderzyć w Ziemię! Podano prawdopodobieństwo, jest komunikat NASA

Odkryta w 2024 roku asteroida 2024 YR4 może uderzyć w Ziemię 22 grudnia 2032 roku. "Wzrosło prawdopodobieństwo"

W stronę Ziemi leci wielka asteroida - takie wiadomości kilka razy w roku obiegają świat. Na szczęście kiedy wczytać się w te komunikaty, zawsze okazuje się, że szanse na zderzenie z naszą planetą kolejnego ciała niebieskiego są symboliczne, niezwykle małe, a przeważnie wręcz żadne. Ale tym razem jest inaczej. Naukowcy z NASA i ESA ogłosili, że 22 grudnia 2032 roku w Ziemię naprawdę może uderzyć asteroida. 2024 YR4, bo tak nazywa się to budzące niepokój badaczy ciało niebieskie, zostało odkryte dopiero niedawno - jak sama nazwa wskazuje, zaledwie w zeszłym roku. Na szczęście szanse na zderzenie tej asteroidy z Ziemią nie są duże, ale jednak większe niż wcześniej, bo wynoszą aż 2,3 proc. Wcześniej prawdopodobieństwo to wynosiło według Europejskiej Agencji Kosmicznej prawie dwukrotnie mniejsze. Tymczasem rozmiary ciała kosmicznego grozy to 40 na 100 metrów.

Taka asteroida uderza w Ziemię raz na kilka tysięcy lat. Nie podzielilibyśmy losu dinozaurów, ale zniszczenia byłby duże

Gdyby 2024 YR4 uderzyła w naszą planetę, stałoby się to z siłą 500 razy większą niż ta, którą miał wybuch bomby atomowej zrzuconej na Hiroszimę w 1945 roku. Nie byłaby to katastrofa na miarę tej, jaka zmiotła z powierzchni planety dinozaury, ale rozmiary kataklizmu byłyby i tak wielkie. Szanse zderzenia wynoszą obecnie 1 do 43. "Asteroida tej wielkości uderza w Ziemię średnio co kilka tysięcy lat i może spowodować poważne szkody w regionie, w który trafi" – podała Europejska Agencja Kosmiczna w komunikacie. "Nasi wcześni przodkowie mogli już wcześniej doświadczyć niektórych z tych wydarzeń zmieniających planetę, które potencjalnie miały wpływ na ewolucję człowieka, a nawet na nasz własny skład genetyczny" – powiedział dr Lan Dai w wywiadzie dla BBC, odnosząc się do zagrożenia asteroidami. Jest się czego bać? Na razie naukowcy zakwalifikowali 2024 YR4 jako "3" w 10-stopniowej tak zwanej skali Torino, określającej zagrożenie katastrofą tego rodzaju. Poza tym wszystko może się jeszcze zmienić, a następne ważne pomiary będą mogły mieć miejsce dopiero w 2028 roku.

