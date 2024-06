Wielka asteroida zniszczy Ziemię? Jest ostrzeżenie z NASA, niewiele można zrobić

NASA w raporcie: ludzkość nie jest gotowa na odparcie kosmicznego zagrożenia. Wielka asteroida może zniszczyć naszą cywilizację

Rosnące napięcie międzynarodowe, obawy przed wojną światową i konfliktem nuklearnym, spory wokół klimatu, pandemia... Żyjemy w ciekawych czasach i od czasu do czasu zapewne większość osób zastanawia się, czy to już aby naprawdę nie jest koniec świata. A teraz jeszcze to! Jak pisze Daily Star, według naukowców Ziemi grozi zmiażdżenie przez ogromną asteroidę, która może w jednej chwili zakończyć dzieje całej cywilizacji i ludzkości. Ostrzeżenie od NASA zostało zawarte w raporcie dotyczącym piątego już projektu „Planetary Defence Interagency Tabletop” organizowanego przez NASA i rząd USA. "Obrona planetarna" dotyczy właśnie wyłapywania zagrożeń kosmicznych, zwłaszcza ze strony asteroid. Bo jak wyliczyli astronomowie, co 5 tysięcy lat w Ziemię trafia obiekt wielkości boiska do piłki nożnej, a raz na milion lat coś jeszcze większego, co kończy wszelką cywilizację i całe życie na naszej planecie. Czy w razie gdybyśmy odkryli asteroidę zmierzającą w kierunku Ziemi niczym w filmie "Nie patrz w górę", to z obecną zaawansowaną techniką bylibyśmy w stanie temu zaradzić i na przykład wysłać paru śmiałków na kosmiczną misję, niczym w filmie "Armageddon" z 1998 roku z Brucem Willisem?

"Proces podejmowania decyzji dotyczących misji kosmicznych w razie zagrożenia asteroidą pozostaje niejasny"

Niestety nie - diagnozuje NASA. Przy obecnym stanie techniki i organizacji nawet gdybyśmy odkryli asteroidę na kursie kolizyjnym z Ziemią 14 lat przed przewidywanym zderzeniem, tak naprawdę nic nie moglibyśmy z tym zrobić. Jest jeszcze wiele do zrobienia w kwestii gotowości do takich misji i ich organizacji. Gdyby przyszło co do czego, zapanowałby chaos. "Proces podejmowania decyzji dotyczących misji kosmicznych w razie zagrożenia asteroidą pozostaje niejasny. Nie został odpowiednio zdefiniowany w USA ani na arenie międzynarodowej" - ujawniają astronomowie. Na szczęście dodają, że to wszystko póki co teoretyczne rozważania i na horyzoncie nie widać jeszcze żadnej asteroidy z piekła rodem.

