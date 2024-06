Spytano Putina o nuklearny atak na NATO. Mówił o "zniszczeniu wroga"

Spytano Władimira Putina, czy zaatakuje NATO bronią nuklearną. Mówił o "gwarancji zniszczenia wroga”

Władimir Putin i inni rosyjscy politycy od wybuchu wojny na Ukrainie nie raz straszyli świat bronią nuklearną. Wiele osób zastanawia się, czy w razie jakiejś wielkiej upokarzającej porażki Rosja mogłaby zaatakować pierwsza przy pomocy takiego arsenału. Pytanie o tak zwany prewencyjny atak atomowy w przypadku konfrontacji z Sojuszem Północnoatlantyckim zadano Władimirowi Putinowi podczas wizyty w Wietnamie. Rosyjski prezydent powiedział, czy przewiduje włączenie do swojej doktryny nuklearnej przepisów o możliwości wyprzedzającego ataku nuklearnego. Co powiedział?

„Nie potrzebujemy na tym etapie uderzenia wyprzedzającego, ponieważ uderzenie odwetowe gwarantuje zniszczenie wroga”

Władimir Putin stwierdził, że nie zamierza zamieszczać w doktrynie nuklearnej zapisu o wyprzedzającym ataku jądrowym. „Nie potrzebujemy na tym etapie uderzenia wyprzedzającego, ponieważ uderzenie odwetowe gwarantuje zniszczenie wroga” – powiedział rosyjski prezydent. Jak podaje przy tej okazji agencja TASS, rosyjska doktryna nuklearna dopuszcza użycie broni nuklearnej wyłącznie w razie: nadejścia wiarygodnych danych o wystrzeleniu rakiet balistycznych atakujących terytorium Rosji i/lub jego sojuszników; użyciu przez przeciwnika broni nuklearnej lub innego rodzaju broni masowego rażenia; ataku na krytyczne obiekty rządowe lub wojskowe, którego zakłócenie zagroziłoby działaniom reagowania sił nuklearnych; agresję na Federację Rosyjską z użyciem broni konwencjonalnej, gdy zagrożone jest samo istnienie państwa.

Putin jeszcze w maju rozkazał przemieszczanie broni nuklearnej. "W odpowiedzi na prowokacje Zachodu" Rosjanie ćwiczą razem z Białorusinami

Grożenie bronią nuklearną przez Rosjan to nic nowego. Władimir Putin nie raz mówił o "użyciu wszelkich dostępnych środków" w razie zagrożenia istnienia swojego państwa. Chociaż to on najechał na Ukrainę, twierdzi, że nie zrobił nic złego i to zachodni sojusznicy Kijowa prowokują i atakują. Niedawno pojawiły się nowe informacje dotyczące nuklearnego rosyjskiego straszaka. Władimir Putin jeszcze w maju rozkazał wyjęcie z magazynów broni nuklearnej i przemieszczenie jej w ramach manewrów przeprowadzanych wspólnie z Białorusią. Moskwa podała komunikat, zgodnie z którym jest to odpowiedź na groźby i prowokacje Zachodu. Na terytorium państwa Alaksandra Łukaszenki broń jądrowa trafiła parę miesięcy temu.

