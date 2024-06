Putin wydał rozkaz w sprawie broni nuklearnej. Moskwa podała komunikat

Putin jeszcze w maju rozkazał przemieszczanie broni nuklearnej. "W odpowiedzi na prowokacje Zachodu" Rosjanie ćwiczą razem z Białorusinami

Grożenie bronią nuklearną przez Rosjan to nic nowego. Władimir Putin nie raz mówił o "użyciu wszelkich dostępnych środków" w razie zagrożenia istnienia swojego państwa. Chociaż to on najechał na Ukrainę, twierdzi, że nie zrobił nic złego i to zachodni sojusznicy Kijowa prowokują i atakują. Teraz pojawiły się nowe informacje dotyczące nuklearnego rosyjskiego straszaka. Władimir Putin jeszcze w maju rozkazał wyjęcie z magazynów broni nuklearnej i przemieszczenie jej w ramach manewrów przeprowadzanych wspólnie z Białorusią. Moskwa podała komunikat, zgodnie z którym jest to odpowiedź na groźby i prowokacje Zachodu. Na terytorium państwa Alaksandra Łukaszenki broń jądrowa trafiła parę miesięcy temu.

Nuklearne manewry „w celu bezwarunkowego zagwarantowania suwerenności i integralności terytorialnej Państwa Związkowego”

Jak poinformowało ministerstwo obrony Rosji, w ramach manewrów tak zwanych niestrategicznych sił jądrowych żołnierze przetransportowali ćwiczebne głowice nuklearne do polowych miejsc przechowywania i na lotniska. Resort dodał, że siły Białorusi i Rosji ćwiczyły także wspólne przygotowanie oddziałów odpowiedzialnych za broń nuklearną, a potem armia rosyjska trenowała elektroniczne wystrzeliwanie rakiet, przy czym marynarka wojenna ćwiczyła wyjście w morze w wyznaczone miejsca. Ćwiczenia mają na celu „podtrzymanie gotowości wojsk i sprzętu jednostek zastosowania bojowego” Rosji i Białorusi „w celu bezwarunkowego zagwarantowania suwerenności i integralności terytorialnej Państwa Związkowego”.

"Uważamy, że możliwe jest użycie wszelkich dostępnych nam środków. Nie należy tego traktować lekko i powierzchownie”

7 czerwca Władimir Putin oskarżył USA, Wielką Brytanię i Francję o bezpośredni udział w wojnie na Ukrainie poprzez uczestnictwo w wykorzystywaniu zachodniej broni w atakach na rosyjskie pozycje. Po raz kolejny mówił też o broni nuklearnej. „Z jakiegoś powodu Zachód wierzy, że Rosja nigdy z tego nie skorzysta. Mamy doktrynę nuklearną, zobaczcie, co ona głosi. Jeśli czyjeś działania zagrażają naszej suwerenności i integralności terytorialnej, uważamy, że możliwe jest użycie wszelkich dostępnych nam środków. Nie należy tego traktować lekko i powierzchownie” - straszył dyktator.

CNN reporter spots nuclear Russian submarine he's never seen before near Cuba https://t.co/5ysEE3BBCW pic.twitter.com/QCoATpyD3p— Jude Juan (@JudeJuan01) June 13, 2024

