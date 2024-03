Protestujcie z nami! Zielony ład uderza w nas wszystkich nie tylko rolników

Protesty rolników odbywają się w całej Europie. Chociaż w różnych krajach rolnicy mają różne problemy, to w kwestii przepisów Unii Europejskiej mówią jednym głosem. Są przeciwni wprowadzeniu ich, bo produkcja płodów rolnych stanie się nieopłacalna. Plantatorzy nie godzą się na wprowadzanie "Europejskiego Zielonego Ładu”, unijnej strategii "od pola do stołu” i Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w proponowanym przez UE kształcie. Stanisław Duchań, który protestował z kilkuset innymi producentami rolnymi zwrócił się do społeczeństwa z ważnym apelem.

-(…) Dzisiaj w nocy w Jasionce było jakieś porozumienie, o którym myśmy nie wiedzieli. Jak większość rolników. Jest to podpisane za naszymi plecami. Nie zgadzamy się z tym porozumieniem, bo osoby, które tam nas teoretycznie reprezentowały nie do końca przedstawili nasze stanowisko(…) To co zaoferowali nam w tym „a’la” porozumieniu to nas nie zaspakaja. Na dzień dzisiejszy decyzja jest taka, że będziemy dalej protestować. Już ustalamy terminy (…)- mówił rolnik. – W przyszłości będziemy blokować drogi jeszcze bardziej. Jeśli dzieją da się coś objechać następnym razem może już nie będzie takiej możliwości i te blokady będą trwać dłużej nie od 7.00 do 19.00(…). Przepraszamy z góry za te wszystkie utrudnienia, które powstają. Informacje były rozesłane, jak dotarły do ludzi -nie wiemy. My nie chcemy utrudniać ludziom. Chcemy nacisnąć na nasz rząd i władze Brukseli do zmiany swojego stanowiska. Na dzień dzisiejszy ich decyzje nas degradują do konia i pługa, albo do ugoru. Nie będzie sensu tego uprawiać, jeśli zostawimy to tak jak rządzący chcą to zrobić w tej chwili. Już dzisiaj mamy koszty większe niż zyski(…).Walczymy w naszym interesie, ale również w interesie Waszym ze względu, że proszę Państwa zobaczcie sobie założenia Zielonego Ładu. Będziecie musieli mieć mieszkania, domy- wszystko na zielonej energii. Niektórych domów nie da się do tego dostosować. Zielony Ład to nie tylko rolnictwo. To cała struktura gospodarki. Jeżeli tamto tak samo padnie jak my to koniec. Siła jest w całości. Bardzo proszę Państwa dołączajcie do nas. Jeżeli my padniemy, Wy odczujecie Zielony Ład jeszcze dotkliwiej- podsumował Stanisław Duchań.