Protest rolników. Kierowca tira potrącił uczestnika protestu! Chciał ominąć blokadę

Protest rolników w Barwinku na Podkarpaciu. Rolnik został potrącony prze ciężarówkę

Niedaleko przejścia granicznego w Barwinku na Podkarpaciu w środę 28 lutego doszło do potrącenia jednego z protestujących rolników. Kierujący samochodem ciężarowym iveco obywatel Serbii chcąc wyminąć blokadę uderzył w uczestnika zgromadzenia. 38-letni strajkujący został poszkodowany i otrzymał pomoc medyczną. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policjanci obecni na miejscu ukarali 59-latka z Serbii wysokim mandatem. "W związku z trwającymi protestami i utrudnieniami na drogach regionu, apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o ostrożność i odpowiedzialne zachowania." apelują służby.

Protesty rolników w Polsce

- Dzisiaj zostaliśmy dociśnięci do ściany m.in. przez Zielony Ład, w którym UE chce nam zrobić 4% z naszych upraw jako powierzchnie musowo ugorowane. Proszę sobie to tak wyobrazić, że jak ktoś ma mieszkanie czy dom to Unia mu zabrania korzystać z 4 % powierzchni tego mieszkania. Dla ekologii. My musimy zostawić ziemię, która ma leżeć ugorem, dlaczego!? W dzisiejszych czasach to jest niemożliwe!(…) Masowy import z Ukrainy i towary, które zalewają nasz rynek, a my nie mamy gdzie sprzedać swoich. (…) Jeżeli tak dalej pójdzie za rok już nie będzie nas. Ci rolnicy, którzy dzisiaj protestują włożyli ogromne pieniądze w gospodarstwa, uprawy i maszyny. Oni za chwilę nie będą mieć na czym i jak produkować i za co żyć. To wszystko albo się skończy, albo zwiniemy interes. Oni zaleją rynek pracy. Bezrobocie wzrośnie do co najmniej 50 % i na tym się skończy nasza piękna Polska(…) - mówił nam podczas ostatniego protestu w Przeworsku rolnik Stanisław Duchań.