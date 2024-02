Rolnicy śpiewając "Rotę" wysypali na tory dwa wagony kukurydzy. Protest rolników w Medyce przybiera na sile

Protest rolników w Medyce, wtorek 20.02. Rolnicy śpiewając "Rotę" wysypali na tory dwa wagony kukurydzy

We wtorek 20 lutego w całej Polsce trwa protest rolników. Nie inaczej jest na Podkarpaciu, gdzie rolnicy blokują drogi w powiatach: ropczycko-sędziszowskim, kolbuszowskim, jasielskim, krośnieńskim, sanockim, przemyskim, mieleckim, leżajskim, tarnobrzeskim i dębickim. Tu sprawdzisz, które drogi są zablokowane i gdzie znajdują się objazdy.

Na portalu społecznościowym X pojawiło się nagranie z protestu rolników w Medyce. Spora grupa strajkujących śpiewając "Rotę" wysypała na tory kolejowe dwa wagony kukurydzy. Zobacz wideo pod tekstem.

Protest rolników. Dlaczego rolnicy protestują?

- Dzisiaj zostaliśmy dociśnięci do ściany m.in. przez Zielony Ład, w którym UE chce nam zrobić 4% z naszych upraw jako powierzchnie musowo ugorowane. Proszę sobie to tak wyobrazić, że jak ktoś ma mieszkanie czy dom to Unia mu zabrania korzystać z 4 % powierzchni tego mieszkania. Dla ekologii. My musimy zostawić ziemię, która ma leżeć ugorem, dlaczego!? W dzisiejszych czasach to jest niemożliwe!(…) Masowy import z Ukrainy i towary, które zalewają nasz rynek, a my nie mamy gdzie sprzedać swoich. (…) Jeżeli tak dalej pójdzie za rok już nie będzie nas. Ci rolnicy, którzy dzisiaj protestują włożyli ogromne pieniądze w gospodarstwa, uprawy i maszyny. Oni za chwilę nie będą mieć na czym i jak produkować i za co żyć. To wszystko albo się skończy, albo zwiniemy interes. Oni zaleją rynek pracy. Bezrobocie wzrośnie do co najmniej 50 % i na tym się skończy nasza piękna Polska(…) - mówił nam podczas ostatniego protestu w Przeworsku rolnik Stanisław Duchań.

