KOSZMARNE OBJAWY

Tragedia w Nowej Dębie. Jaka ilość galarety zabiła 54-latka? Zmarł w błyskawicznym tempie

sz 12:28 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Ile galarety z mięsem z targowiska w Nowej Dębie wystarczyło, żeby zabić 54-letniego Iuriego? On i dwie kobiety trafiły do szpitala po spożyciu "swojskich" wyrobów. Niestety, Ukrainiec miał zjeść jej więcej, przez co zatrucie u niego było o wiele poważniejsze. Zmarł w dwie i pół godziny po skonsumowaniu galarety z Nowej Dęby. Poznaj szczegóły.