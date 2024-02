Trujące mięso z targu. Prokuratura o warunkach produkcji: "Dalekie od ideału"

Zatrucie na targowisku w Nowej Dębie. Co było w mięsie, które zabiło 54-latka? Wstrząsające hipotezy

To oni mieli sprzedać zatrute mięso? Kim są sprzedawcy z targowiska w Nowej Dębie? "Wszyscy u nich kupowali". Regina i Wiesław S. zatrzymani

Szokujące ustalenia prokuratury. Trujące mięso z targowiska w Nowej Dębie produkowane było w złych warunkach

Po spożyciu trującego mięsa z targowiska w Nowej Dębie na Podkarpaciu jedna osoba zmarła, a dwie z objawami silnego zatrucia pokarmowego przebywają w szpitalu. Do tragedii doszło w sobotę 17 lutego. W sprawie zatruć i śmierci zatrzymano dwie osoby. To małżeństwo, Regina i Wiesław S. Na targu w Nowej Dębie bywali okazjonalnie, ale byli znani i mieli stałych klientów. Hodowali własne zwierzęta i z ich mięsa sami produkowali wyroby typu wędliny i galarety.

Po odwiedzeniu ich miejsca zamieszkania policja zabezpieczyła 20 kg żywności, która została przekazana do badań laboratoryjnych. Ich wyniki jeszcze nie są znane. Wiadomo natomiast, że warunki, w których powstawały wyroby mięsne, znacznie odbiegały od normy.

- Warunki w miejscu, gdzie przygotowywali mięso były dalekie od ideału - przekazał nam prokurator Andrzej Dubiel, rzecznik Prokuratury Okręgowej. Na 16 zaplanowano czynności procesowe. Małżeństwo S. zostanie przesłuchane.

A co mówili ich klienci z targowiska w Nowej Dębie? Nie chcą uwierzyć w to, że żywność była produkowana w złych warunkach. Regina i Wiesław S. mieli stałych klientów, ich wyroby wszystkim smakowały. - Nigdy nic od nich nie wyszło złego. Wszyscy wokół i u nas we wsi i okoliczne wioski brali od nich przede wszystkim wędliny - zdradziła jedna z kupujących.

