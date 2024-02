Zatrzymano małżeństwo, które sprzedało trujące mięso. Chcieli podreperować budżet

10-letni Dominik zginął przed swoim domem. "Biegł do przyjaciół". Cała wieś w żałobie

Nowa Dęba na Podkarpaciu. Zatrzymano osoby, które sprzedały na targu śmiertelnie trujące mięso

Trzy osoby z ciężkim zatruciem trafiły do szpitala, jedna z nich zmarła po spożyciu galarety garmażeryjnej. Ofiary zakupiły produkty mięsne na targu w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Policja zakończyła poszukiwania sprzedawców, którzy rozprowadzili trującą żywność. To małżeństwo z powiatu mieleckiego. Sami produkowali wyroby i sprzedawali je na targowisku, by "podreperować budżet omowy".

- Przyznali się, że hodują trzodę i dla podreperowania budżetu domowego wyrabiają wędliny, które sprzedawali na terenie Nowej Dęby – powiedziała TVN podinspektor Beata Jędrzejewska–Wrona, rzeczniczka Komendy Policji w Tarnobrzegu.

Małżeństwo z Podkarpacia trafiło do aresztu. W ich miejscu zamieszkania policja z Tarnobrzega zabezpieczyła kolejne 20 kg mięsa. Zostanie ono poddane badaniom w laboratorium.

Alert RCB: apel o powstrzymanie się od jedzenia mięsa z niepewnych źródeł

Wydano alert RCB dla mieszkańców województwa podkarpackiego. Dotyczy on powiatów: stalowowolskiego, niżańskiego, mieleckiego, tarnobrzeskiego i kolbuszowskiego. Apeluje się do osób, które robiły zakupy na targowisku w Nowej Dębie, by powstrzymały się od jedzenia tych produktów. "Uwaga! Nie jedz mięsa z targowiska w Nowej Dębie (powiat tarnobrzeski). Wysokie ryzyko zatrucia zagrażającego życiu. Jeżeli masz objawy zatrucia - dzwon na 112." - poinformowano na platformie X.

Jak rozpoznać objawy zatrucia? Mogą różnić się w zależności od rodzaju i tego, jak bardzo zatrute było pożywienie. Na stronie rządowej czytamy:

Nudności – są jednym z najczęstszych objawów zatrucia pokarmowego. Osoba może odczuwać dyskomfort w żołądku i uczucie niechęci do jedzenia.

Wymioty i biegunka – to naturalny sposób organizmu na pozbycie się toksyn. Mogą wystąpić zarówno po spożyciu zatrutego mięsa, jak i w trakcie trawienia.

Bóle brzucha – ostre lub tępe. Mogą być różnie lokalizowane i nasilać się wraz z intensywnością zatrucia.

Gorączka – w przypadku ciężkiego zatrucia pokarmowego może wystąpić gorączka, która jest reakcją organizmu na obecność toksyn.

Ogólne osłabienie – zatrucie pokarmowe może prowadzić do ogólnego osłabienia, uczucia zmęczenia i apatii.

10-letni Dominik zginął przed swoim domem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️"Uwaga! Nie jedz mięsa z targowiska w Nowej Dębie (powiat tarnobrzeski). Wysokie ryzyko zatrucia zagrażającego zyciu. Jeżeli masz objawy zatrucia - dzwon na 112."Alert RCB wysłano do odbiorców w części woj. podkarpackiego.https://t.co/Y1mOhJhfFN pic.twitter.com/XItquJZ1hz— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) February 17, 2024