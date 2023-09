Drzewo runęło na 12-latka i jego dziadka! Rozszalała się burza i wichura

Wyniki egzaminu zawodowego. Logowanie do systemu nie działa. Co zrobić, żeby sprawdzić wyniki?

Burze nie odpuszczają, a te które przeszły w ostatnich dniach nad Podkarpaciem były bardzo niebezpieczne. Przekonali się o tym 12-letni chłopiec i jego 63-letni dziadek, którzy wybrali się na rowerową przejażdżkę. W sobotę około godz. 16.00 policjanci otrzymali informację, że podczas gwałtownej burzy, na dwóch rowerzystów, jadących ścieżką przez las, runęło drzewo wyrwane z korzeniami przez wichurę. Do zdarzenia doszło w miejscowości Rozalin w powiecie tarnobrzeskim.

Dużym bohaterstwem wykazał się 12-letni chłopiec, który pomimo że był przygnieciony swoim rowerem i drzewem, sięgnął po telefon dziadka i połączył się z numerem alarmowym 112, wzywając pomoc. Instruowany przez dyspozytora, wskazał lokalizację miejsca, w którym się znajdowali.

- Jako pierwsi do poszkodowanych dotarli policjanci z komisariatu w Nowej Dębie. Na miejscu zastali leżącego pod drzewem chłopca i jego opiekuna, który zdołał się już wydostać spod ciężaru drzewa. Policjantka zdjęła kurtkę służbową i okryła 12-latka przed ulewnym deszczem, a 63-latka zabrała do radiowozu - informuje podkarpacka policja.

- W tym czasie drugi policjant pobiegł w kierunku głównej drogi, by jak najszybciej wskazać miejsce zdarzenia strażakom i ratownikom medycznym. Do czasu ich przyjazdu, policjantka opiekowała się chłopcem. Strażacy z PSP w Nowej Dębie usunęli powalone drzewo i wydostali młodego mieszkańca Krakowa. Chłopiec uskarżał się na ból w nodze. Obaj poszkodowani trafili na badania do szpitala - podają mundurowi.

