zaskakujące źródło bólu

Drapieżnik przyszedł do dentysty! Oto dzielny pacjent

Zaryz, 8-letni serwal, który musiał udać się do dentysty. To rodzaj drapieżnych ssaków z rodziny kotowatych. Jego środowisko naturalne to Afryka, ale zwierzęta te po uzyskaniu specjalnego pozwolenia mogą mieszkać w prywatnym domu.