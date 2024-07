Łabędź zgubił się w lesie! Na ratunek ruszyli leśnicy

Ksiądz namawiał kobietę do spalenia auta?! To dopiero początek listy zarzutów

Leśnicy z Nadleśnictwa Jarosław podczas standardowej przechadzki w lesie dostrzegli łabędzia, który był wyraźnie osłabiony i zagubiony. Po dokładnych oględzinach ptaka leśnicy stwierdzili, że ten nie ma żadnych ran, a jest po prostu bardzo słaby i nie miał już siły iść dalej.

Najprawdopodobniej zgubił się w lesie, a ponad 30 stopniowy upał nie pomagał w wędrówce wielkiemu ptakowi. Łabędź był z dala od jakiegoś zbiornika wodnego. W pobliżu nie było też żadnego źródełka. Leśnicy uznali, że zwierzę najprawdopodobniej potrzebuje wrócić nad wodę.

Okręcili ptaka kocem, by zminimalizować jego stres, zapakowano go do samochodu i przewieziono nad wodę. Łabędź od razu skorzystał z możliwości wejścia do akwenu i jego stan szybko się poprawił. Dostojny ptak spędził w wodzie długie godziny. Leśnicy zostawili go w bezpiecznym miejscu i wrócili do swojej pracy.