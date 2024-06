i Autor: Korea News Service/AP

Gafa Kim Dzong Una

Ten portret Putina wygląda jak z cmentarza! Wcześniej krążyły plotki o śmierci Putina

Co tam się wydarzyło?! Kim Dzong Un podczas wizyty Władimira Putina podarował mu bardzo dziwny portret. Jak zauważa niezależna białoruska Nexta, wygląda on zupełnie jak... nagrobek z portretem rosyjskiego prezydenta. Co ciekawe, od października po sieci krążą szalone plotki o rzekomej śmierci Putina, które dementował Kreml. Wygląda na to, że Kim zaliczył nie lada gafę.