Teorie konspiracyjne o pożarach w USA! Afera Diddy'ego w tle

Mnożą się teorie spiskowe o pożarach w rejonie Los Angeles. Jedna z nich mówi o aferze Diddy'ego

24 osoby zabite, co najmniej kilkunastu zaginionych, 12 tysięcy zniszczonych domów i setki tysięcy ewakuowanych. Niestety nie ma końca wielkim pożarom, które szaleją w rejonie Los Angeles! Kolejne strefy są obejmowane nakazem ewakuacji, kolejne tysiące ludzi tracą dobytek życia, a czasami bliskich. Zdjęcia i filmy pokazujące tragedię mieszkańców Kalifornii naprawdę szokują. Pacific Palisades, do niedawna położony nad oceanem raj pełen domów gwiazd i restauracji, dziś wygląda niczym miejsce po działaniach wojennych. Jak to się stało? Czy ktoś zawinił? Na ten temat oczywiście już rozgorzała zrozumiałą dyskusja. Jedni powtarzają, że to katastrofa naturalna, której człowiek nie jest w stanie powstrzymać, inni wskazują na błędy w zarządzaniu Los Angeles, zwłaszcza obcinanie funduszy na straż pożarną. Nie zabrakło rzecz jasna kłótni o to, czy i jak wpływają na sytuację zmiany klimatyczne. Ale są i o wiele bardziej wymyślne teorie, takie, które można śmiało określić mianem spiskowych z racji wyraźnie siłowego doszukiwania się w czymś drugiego dna pod określoną tezę i nieuzasadnionej pewności w ferowaniu wyroków. Jedna z najczęściej powtarzanych jest związana... z aferą Diddy'ego. O co chodzi?

W sieci rozpowszechniana jest teoria, zgodnie z którą pożary są wynikiem podpaleń mających na celu niszczenie dowodów w sprawie Diddy'ego

Otóż w sieci rozpowszechniana jest teoria, zgodnie z którą pożary są wynikiem podpaleń mających na celu niszczenie dowodów w sprawie Diddy'ego. Bogate dzielnice trawione przez płomienie są zamieszkałe również przez osoby, które gościły na niesławnych orgiach u rapera i na pewno niejeden trzyma gdzieś w sejfie kwity w postaci filmów i zdjęć z tych imprez - dowodzą zwolennicy tej teorii. Podpalając całą dzielnicę, sprawcy chcieli pozacierać ślady skandalu mogącego wysadzić w powietrze pół Hollywood. A co z domem Diddy'ego? Choć pożary są względnie blisko, to póki co rezydencja jest nietknięta przez płomienie. Spaliły się za to niestety domy Anthony'ego Hopkinsa, Mela Gibsona, Paris Hilton czy Belli Hadid.

O co chodzi w aferze Diddy'ego? Przypominamy podstawowe fakty

W wrześniu aresztowano Diddy'ego, znanego też jako Puff Daddy, jednego z najbardziej popularnych amerykańskich raperów w dziejach, znanego niegdyś ze związku z Jennifer Lopez i organizowania "White Parties", na które uczęszczała śmietanka Hollywood. Podczas afterparty działo się bardzo wiele i były to wydarzenia zdecydowanie tylko dla dorosłych. Wtedy wydawało się, że nikt nikogo nie zmusza do udziału w tych imprezach, ale od paru miesięcy mnożą się oskarżenia świadczące o czymś wręcz przeciwnym, w tym ponad setka pozwów cywilnych. 16 września FBI zatrzymało rapera w nowojorskim hotelu. Usłyszał zarzuty handlu ludźmi w celach seksualnych i wymuszeń, w sądzie mnożą się prywatne pozwy od osób, które twierdzą, iż nie szły wcale chętnie czy świadomie na orgie z gwiazdami, tylko były wabione np. jako tancerki, a potem osaczane, straszone, nawet fizycznie przymuszane do seksu oraz faszerowane narkotykami. Wśród pozywających są dziesiątki ofiar, które miały wtedy 9, 10 czy 13 lat! Mnożą się plotki, które mogą zatrząść Hollywood niczym sprawa Jeffreya Epsteina.

The #LosAngelesFires coincidently happens before diddys hearing. The #LosAngelesFire were created by the elites to destroy all evidence so that the list of celebrities aren’t named. This shits fucked pic.twitter.com/I9bvpVc2oZ— sameer (@LFC_Sameer) January 12, 2025

