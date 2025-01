Apokaliptyczny krajobraz po pożarach w USA! To dopiero początek?

Szalejące w Los Angeles pożary to dopiero początek? Straszna prognoza meteorologów

Zginęły co najmniej 24 osoby, straty wynoszą setki miliardów dolarów, spłonęło 16058 hektarów w gęsto zaludnionym terenie, a to bynajmniej nie jest już koniec wielkich pożarów w USA, szalejących w Kalifornii już od tygodnia. Straż pożarna Los Angeles wydała oficjalne nowe ostrzeżenie dla kolejnych obszarów zagrożonych żywiołem po tym, jak meteorolodzy ogłosili najgorsze możliwe wieści. Dosłownie za chwilę w rejon Los Angeles powrócą bardzo silne wichury, dochodzące w obszarach górskich (a tych tu nie brakuje) do 110 km/h. Tymczasem wiatr Santa Ana roznosi każdą iskrę, powodując powstawanie nowych pożarów. Wilgotność powietrza wynosi jedynie 10 proc. Santa Clarita, San Fernando, Western Santa Monica... wszystkie te dzielnice są zagrożone tym, że tak jak Pacific Palisades obrócą się w popiół, a wichura utrzyma się aż do środy, 15 stycznia. W strefie kolejnych ewakuacji mieszka osiem milionów ludzi.

Zginęły co najmniej 24 osoby, zidentyfikowano na razie tylko dwie. Jedna z nich próbowała ratować dobytek

Chociaż strażacy walczą z ogniem od tygodnia, to efekty nie napawają optymizmem. W Pacific Palisades opanowanie żywioł zaledwie w 11 proc., pożar zwany Eaton w 27 proc. Do Kalifornii ściągają kolejne zastępy strażaków, są sprowadzanie także z Meksyku. Władze Los Angeles są powszechnie krytykowane za niefrasobliwe podejście do tak drastycznego tematu i niekompetencję. Pożary same w sobie nie są jedynym zagrożeniem. Płonie wszystko, również materiały szkodliwe dla zdrowia taki jak arsen i azbest. Tymczasem nie sposób póki co zidentyfikować wszystkich ofiar żywiołu, Na razie wiadomo, że zginął 66-letni Victor Shaw, który próbował uchronić swój dom przy pomocy węża do podlewania ogrodu. Niektórym sąsiadom udało się to, ale niestety nie 66-latkowi. Zginął też niepełnosprawny 32-latek, dawna dziecięca gwiazda, napiszemy o tym niebawem. Nie wiadomo, kto jeszcze jest wśród ofiar, bo identyfikacja będzie z oczywistych względów niezwykle trudna.

Heads up! Strong, locally damaging, NE/E winds will affect West LA Co. & much of Ventura Co thru Wednesday. Critical fire weather is expected, so PLEASE have multiple ways of getting notifications in case of new fires & prepare ahead of time. #venturacounty #LA #Cawx #Socal pic.twitter.com/BuvqcwnktS— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) January 12, 2025

A 'fire tornado' has been spotted in the Los Angeles Pacific Palisades blaze.A news crew observed the phenomenon from a chopper as it circled the San Fernando Valley.https://t.co/QySGsBLIxi pic.twitter.com/UBo4XROKa7— Sky News (@SkyNews) January 11, 2025 ,

Los Angeles is fed by aqueducts and does not "run out" of water.This has not been the driest yearnor the driest season in LA's history. These are not the strongest Santa Ana winds on record.This is criminal incompetence. PeriodI love you, LA. I'm praying for you. Truly I am. pic.twitter.com/09u2csDSgO— Charlie LeDuff (@Charlieleduff) January 12, 2025

BEFORE AND AFTER: A walking tour captured a sunny day in Los Angeles' Pacific Palisades neighborhood in May 2024. Eight months later, a photographer walked the same route, illustrating the catastrophic damage caused by the Palisades Fire. Live updates: https://t.co/lP453u5cLm pic.twitter.com/E5nCq6c1Ny— ABC News (@ABC) January 12, 2025

