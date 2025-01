Płomienie dochodzą do serca Hollywood! Zagrożony słynny napis. Wstrząsające zdjęcia i filmy

Ogromne pożary sięgają historycznych miejsc w Hollywood. Zagrożony słynny napis, płomienie zmierzają do Hollywood Boulevard

Pożary w Kalifornii, także w dzielnicach zamieszkałych przez sławnych i bogatych, to żadna nowość, niemal każdego roku w tej okolicy ogłaszana jest gdzieś ewakuacja i wielka akcja gaśnicza. Ale to, co ma miejsce teraz, to coś zdecydowanie gorszego. Aż trudno uwierzyć, że nikt nie jest w stanie poradzić sobie z tym, co dzieje się w jednym z najsławniejszych miejsc świata. Ogromne pożary szaleją w rejonie Los Angeles. Pacific Palisades praktycznie poszło z dymem, płomienie ogarniają Hollywood Hills. Płoną domy największych gwiazd, całe ulice obracają się w popiół. Wille straciły takie sławy, jak Anthony Hopkins, Paris Hilton, Billy Crystal, Leighton Meester. Wśród ewakuowanych są między innymi Ben Affleck i Jamie Lee Curtis. W dodatku to nie koniec. Żywioł wymknął się spod kontroli, nie starcza rąk do pracy i wody w hydrantach. Na razie potwierdzono śmierć pięciu osób i zniszczenie tysiąca domów, kolejnych 30 tysięcy jest zagrożonych, ale to tylko szacunkowe, wstępne dane!

Zarządzono kolejne ewakuacje, na ulicach widać ogromne korki

Na zdjęciach i filmach widać, że płomienie dosięgają Hollywood Hills. Pożar zagraża nie tylko tysiącom domów i firm, również należącym do "zwykłych ludzi", ale i historycznym miejscom, takim jak napis "Hollywood" na wzgórzach. Płomienie są też coraz bliżej legendarnej Alei Gwiazd. Zarządzono kolejne ewakuacje, na ulicach widać ogromne korki. Część osób czekała do ostatniej chwili z ucieczką, wielu nie wierzyło, że pożary mogą aż tak się rozprzestrzenić. Powietrze jest ciężkie od dymu, a strażacy ostrzegają, że jest on szkodliwy dla zdrowia, bo płonie przecież wszystko, także plastiki i inne materiały. Zaczynają się grabieże, policjanci aresztują pierwszych uzbrojonych złodziei, którzy na wieść o wielkie ewakuacji rzucili się, by plądrować porzucone i zniszczone domy gwiazd. Zaczynają się spekulacje dotyczące tego, skąd wzięły się pożary. W rejonie nie ma wielkich upałów, temperatura wynosi co najwyżej 20 stopni Celsjusza w ciągu dnia.

Pożary to efekt podpaleń czy nieostrożności ludzkiej i wiatru?

Pojawiają się głosy, że mogło dojść do podpaleń, podobnie jak kiedyś w Grecji, gdzie strażacy mówili o tym wprost. Kto może podkładać ogień? Można tu snuć nieskończone domysły, od ingerencji obcych służb po działania "samotnych wilków" i szaleńców. Ktoś mógł na przykład stwierdzić po wybuchu afery Diddy'ego, że Hollywood to siedlisko zła i trzeba je spalić. Pożary mogły też być efektem zwykłej ludzkiej niefrasobliwości, a silny wiatr pogorszył sytuację. Na razie trudno cokolwiek przesądzić w tej kwestii. Sytuacja pogarsza się z każdą chwilą. Czekamy na dalsze doniesienia.

